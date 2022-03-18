«Мы отказ написали»: для военных РФ тюрьма оказалась предпочтительней войны в Украине — аудиоперехват 18 марта, 17:29 Цей матеріал також доступний українською Российские военные не верят, что смогут вернуться из Украины живыми (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские военные массово пишут отказы от отправки на войну в Украине, не веря, что смогут вернуться оттуда живыми.

Об этом свидетельствуют аудиоперехваты их телефонных разговоров с родными.

«Всех отправляют на передовую воевать. Я отказ написал. 170 человек отказались… Нас увезут, наверное, куда-нибудь в прокуратуру, ФСБ, не знаю. Потом домой вернут, наверное, судить будут», — рассказал один из российских военных.

Видео дня

По его словам, тюремный срок для него предпочтительней, чем гибель.

«Лучше живым быть, чем сдохнуть сейчас. Мы не доедем. Если мы поедем сейчас, колонна не доедет, потому что я знаю, куда они поедут. Они там не доедут, там ж*па еб**ая. Они (ВСУ — ред.) на подъезде всех расх**рят», — заявил оккупант.

В свою очередь его собеседница никак не могла понять, почему его вообще куда-то посылают.

«Потому что некого, понимаешь? Всех перебили, бл*ть, пехоту… Я х*й поеду… Вообще ох**ли», — возмутился он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.