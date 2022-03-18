«Мы отказ написали»: для военных РФ тюрьма оказалась предпочтительней войны в Украине — аудиоперехват

18 марта, 17:29
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Российские военные не верят, что смогут вернуться из Украины живыми (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские военные не верят, что смогут вернуться из Украины живыми (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские военные массово пишут отказы от отправки на войну в Украине, не веря, что смогут вернуться оттуда живыми.

Об этом свидетельствуют аудиоперехваты их телефонных разговоров с родными.

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«Всех отправляют на передовую воевать. Я отказ написал. 170 человек отказались… Нас увезут, наверное, куда-нибудь в прокуратуру, ФСБ, не знаю. Потом домой вернут, наверное, судить будут», — рассказал один из российских военных.

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По его словам, тюремный срок для него предпочтительней, чем гибель.

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«Лучше живым быть, чем сдохнуть сейчас. Мы не доедем. Если мы поедем сейчас, колонна не доедет, потому что я знаю, куда они поедут. Они там не доедут, там ж*па еб**ая. Они (ВСУ — ред.) на подъезде всех расх**рят», — заявил оккупант.

В свою очередь его собеседница никак не могла понять, почему его вообще куда-то посылают.

«Потому что некого, понимаешь? Всех перебили, бл*ть, пехоту… Я х*й поеду… Вообще ох**ли», — возмутился он.

https://twitter.com/babaikit/status/1504831799448453124
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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