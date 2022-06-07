Российские солдаты готовы на фиктивные браки, лишь бы сбежать с войны — перехват

7 июня, 11:27
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Оккупанты ищут любые способы, лишь бы уехать из Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты ищут любые способы, лишь бы уехать из Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военнослужащие ВС РФ рассматривают любые возможности, чтобы сбежать из Украины и не участвовать в боевых действиях.

Своими идеями на этот счет они делятся во время телефонных разговоров, аудиоперехваты которых публикует СБУ.

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По словам одного из захватчиков, на сегодняшний день для них существует лишь три повода, чтобы вернуться в Россию: ранение, гибель или смерть близкого родственника.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/Q6kIwwzAuMQ

«Без вариантов уже выехать. Закрыли лавочку. Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: „Пойди, это, заявление подай в ЗАГС“. А тут снова сказали: „Не, ни*уя, не вариант“. Такие вот дела. Все возможные способы тут все пробуют, чета пытаются… Но как-то чета без вариантов», — пожаловался оккупант.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1534060473678802946
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Дезертиры Российские военные Война России против Украины

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