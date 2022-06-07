Российские солдаты готовы на фиктивные браки, лишь бы сбежать с войны — перехват 7 июня, 11:27 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты ищут любые способы, лишь бы уехать из Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военнослужащие ВС РФ рассматривают любые возможности, чтобы сбежать из Украины и не участвовать в боевых действиях.

Своими идеями на этот счет они делятся во время телефонных разговоров, аудиоперехваты которых публикует СБУ.

По словам одного из захватчиков, на сегодняшний день для них существует лишь три повода, чтобы вернуться в Россию: ранение, гибель или смерть близкого родственника.

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«Без вариантов уже выехать. Закрыли лавочку. Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: „Пойди, это, заявление подай в ЗАГС“. А тут снова сказали: „Не, ни*уя, не вариант“. Такие вот дела. Все возможные способы тут все пробуют, чета пытаются… Но как-то чета без вариантов», — пожаловался оккупант.

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