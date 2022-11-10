В Луганской области военные РФ деморализованы, командиры бросают их на поле боя — глава ОВА 10 ноября, 11:13 Мобилизованные россияне деморализованы, ведь командиры бросают их на поле боя и убегают (Фото:Генштаб)

В Луганской области мобилизованные россияне деморализованы, поскольку командиры бросают их на поле боя и убегают.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В районе Сватово и Кременной российские солдаты деморализованы из-за большого количества погибших неопытных свежемобилизованных, которых не жалеют российские командиры, и сразу бросают в ад. Нередки случаи, когда офицеров на поле боя вообще нет, они убегают», — отметил Гайдай.

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За последние несколько дней появились данные о сокрушительных потерях оккупационных войск РФ в Украине. В частности, разгром одной из бригад морской пехоты в районе Павловки Донецкой области и уничтожение батальона неподготовленных российских мобилизованных под Сватово в Луганской области.

