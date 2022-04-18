Оккупанты сбежали после удара 54-й ОМБр имени Мазепы, бросив своих раненых — видео 18 апреля, 14:37 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты не забирают не только своих погибших, но и раненых (Фото:Скриншот видео К-2 54 ОМБр)

Украинские военные нанесли удар по российским оккупантам в Донецкой области, заставив их спасаться бегством.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Соответствующее видео опубликовала в понедельник, 18 апреля, разведгруппа 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Мазепы.

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При этом, как видно на обнародованных кадрах, солдаты ВС РФ бежали, бросая как убитых, так и раненых, оставляя их на произвол судьбы.

«Орки захотели захватить одно из сел на территории Донецкой области. Решили закрепиться в домах и оттуда развивать свое наступление, которое несет смерть и разруху. Но им помешали разведчики К2 и еще одно подразделение 54-й ОМБр. Орки убежали, оставляя своих 200-х и 300-х», — отметили украинские бойцы.

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