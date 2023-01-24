Профессиональные военные РФ боятся выходить из тыла, на передовую отправляют мобилизованных — Генштаб

24 января, 09:00
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Генштаб сообщил, что оккупанты отправляют на передовую мобилизованных (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, что оккупанты отправляют на передовую мобилизованных (Фото:Генштаб)

Профессиональные военные армии РФ пытаются всеми способами оставаться в тылу, в то время как на передовую бросают мобилизованных.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 24 января.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, в течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава российских оккупационных войск.

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21 января Луганская ОВА сообщала, что мобилизованных россиян сразу бросают к приближенным к фронту участкам без еды, воды и экипировки.

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты бросают мобилизованных, заключенных и кадровых военных на Сватовское и Кременское направление в Луганской области.

https://www.youtube.com/watch?v=WXEtKtRvcZA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мобилизация Российские войска Луганская область Российские военные Война России против Украины Генштаб ВСУ

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