Профессиональные военные РФ боятся выходить из тыла, на передовую отправляют мобилизованных — Генштаб 24 января, 09:00 Генштаб сообщил, что оккупанты отправляют на передовую мобилизованных (Фото:Генштаб)

Профессиональные военные армии РФ пытаются всеми способами оставаться в тылу, в то время как на передовую бросают мобилизованных.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 24 января.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, в течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава российских оккупационных войск.

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21 января Луганская ОВА сообщала, что мобилизованных россиян сразу бросают к приближенным к фронту участкам без еды, воды и экипировки.

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты бросают мобилизованных, заключенных и кадровых военных на Сватовское и Кременское направление в Луганской области.

