Превратили в металлолом. Военные с помощью дронов уничтожили 70 танков РФ на сумму около $170 млн

11 сентября, 13:03
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Уничтоженный танк оккупантов (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Уничтоженный танк оккупантов (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили с помощью дронов 70 танков оккупантов различных модификаций. Их совокупная стоимость составляет около 170 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Отмечается, что ударные дроны работают и на оборону Украины, и во время контрнаступления.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 52 650 своих солдат — из них 400 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также в течение суток украинские защитники сбили три вражеских самолета и один вертолет.

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Наибольшие потери за сутки противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

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Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Российские танки Дроны Война России против Украины российские потери

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