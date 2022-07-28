Беда без срока давности. Как в Украине расследуют военные преступления и где искать помощь пострадавшим от насилия со стороны оккупантов
Женщина смотрит на обломки у входа в Центральный дом культуры после военного удара по зданию. Чугуев, Харьковская область, 26 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce TPX IMAGES OF THE DAY)
Сексуальное насилие, принудительная депортация, убийства, пленение, избиение и повреждение имущества — все эти правонарушения, совершенные в условиях войны, относятся к военным преступлениям. За четыре с половиной месяца большой войны в Украине уже зафиксировано более 22,2 тыс. военных преступлений. Кто и как их расследует и почему эта работа может длиться десятилетиями, исследовала репортер НВ Саша Горчинская.
Пытки и изнасилования
22-летняя Карина Ершова погибла во время оккупации Бучи в марте 2022 года. Российские солдаты выпустили в Карину автоматную очередь и произвели выстрел в голову. Отчим Карины, Андрей Деренко, рассказал изданию The Telegraph, что девушку застрелили в упор, а следы на теле свидетельствуют о том, что она пыталась сопротивляться своим обидчикам. О том, что Карина пережила пытки, отмечают и в Бучанском городском совете: известно, что на ее руках отсутствовали ногти, пальцы были обожжены до костей, а на ноге был наложен жгут, вероятно, чтобы остановить кровотечение от огнестрельного ранения.
Тело Карины бросили в братскую могилу во дворе местной церкви вместе с четырьмя сотнями других жертв. Лишь после 33 дней оккупации семья смогла похоронить свою дочь.
Карина — лишь одна из многочисленных жертв российских оккупантов. Сообщения об изнасилованиях, пытках и убийствах, как сообщают СМИ и государственные структуры, поступают из разных населенных пунктов Украины. К примеру, это история 19-летней жительницы Мариуполя Екатерины — она рассказала The Washington Post о том, что испытала сексуальное насилие со стороны российских оккупантов, скрываясь в подвале одного из домов в марте 2022-го. Заявления о преступлении она не подавала. Истории о зверствах российских оккупантов, совершенные на Киевщине, также документировали и журналисты ВВС: в одном из сюжетов упоминается сразу несколько женщин, пострадавших от сексуального насилия во время оккупации Бучи и Ирпеня.
В отчете по Украине, который 29 июня 2022 года представило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что большинство пострадавших от половых преступлений составляют женщины и дети.
«Изнасилование, в том числе групповое, в отношении гражданских женщин, как утверждается, было самой распространенной формой половых преступлений в совершенных российскими вооруженными силами. Это часто сопровождалось другими нарушениями прав человека, такими как умышленное убийство жертв или их мужчин, физическое насилие или ограбление их домов», — говорится в упомянутом отчете.
По состоянию на 15 мая 2022 года УВКПЧ было известно о 108 заявлениях о военных преступлениях против женщин, девушек, мужчин и парней, которые, как сообщается в отчете, имели место в таких регионах как: Черниговщина, Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Херсонщина, Луганщина, Николаевщина и др., а также в СИЗО на территории рф.
«В общей сложности речь идет о 78 поданных заявлениях по факту изнасилования, в том числе — группового, 7 покушений на изнасилование, 15 случаев принудительного публичного раздевания и 8 других форм сексуального насилия, таких как сексуализация, пытки, нежелательные сексуальные прикосновения и угрозы сексуального насилия, — говорится в отчете ООН. — Женщины и девушки среди пострадавших составляют большинство. 59 случаев относятся к преступлениям, совершенным на территории Киевской области. В 18 случаях жертвы были убиты или скончались после изнасилования. К примеру, мужчина в Черниговской области сообщил, что обнаружил тело пожилой женщины — наполовину обнаженной, а вокруг ее половых органов была кровь».
Преступления без срока давности
Нормы международного права, например Женевская конвенция, Римский устав и Устав Нюрнбергского трибунала определяют военные преступления как «нарушение законов и обычаев войны». И сексуальное насилие в военном контексте только один из них.
«Военные преступления — это преимущественно жестокое обращение с гражданским населением, нарушение Женевской конвенции, то есть ситуации, когда гражданские не должны страдать во время военных конфликтов», — дает определение этому сроку народный депутат, заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике и член украинской украинской делегации в ПА ОБСЕ Евгения Кравчук. Вместе с коллегами она лоббирует принятие соответствующих норм, позволяющих усилить ответственность рф за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
К военным преступлениям также относятся: умышленные убийства или ранения гражданских лиц, пытки, принудительная депортация, взятие заложников, биологические эксперименты, мародерство, совершение умышленных нападений на объекты гражданской инфраструктуры, отказ или лишение доступа к медуслугам, уничтожение или присвоение чужих и другое.
«Эти преступления мотивированы именно ненавистью к Украине и к украинцам. Это элемент геноцида украинского народа. Что касается сексуального насилия, то даже при мирном времени мы видим, что большинство пострадавших — это женщины. Во время войны количество таких преступлений растет в геометрической прогрессии. Если это украинская женщина, она попадает под двойной риск», — отмечает в комментарии НВ адвокат Наталья Целовальченко. Такие преступления мотивированы, прежде всего, желанием оккупантов продемонстрировать свою власть, считает она.
Одна из особенностей военных преступлений — это то, что у них нет срока давности. Из этого следует, что при фиксации таких преступлений, как, например, сексуальное насилие, опираются, в первую очередь, на устные показания потерпевших. В то время как документирование и расследование изнасилования в контексте вне войны, фактически, невозможно без предоставления других доказательств, таких, как проведение судебно-медицинских экспертиз.
«Я думаю, что мы еще не одно поколение будем исследовать произошедшее и устанавливать справедливость. Но это действительно необходимо», — говорит Наталья Целовальченко.
Пытками может считаться также и принуждение к наблюдению за совершением физического или сексуального насилия, издевательств по отношению к другим лицам, поясняет в комментарии НВ Галина Скипальская, исполнительный директор МБФ Украинский фонд общественного здоровья, директор представительства в Украине МО HealthRight International.
Эксперты отмечают: пока нам даже сложно представить все масштабы проблемы, ведь мы не знаем, что происходит на оккупированных территориях. Не готовы говорить о своем тяжелом опыте и те, кому из этих территорий удалось выйти: кто-то из-за страха осуждения, кто-то — потому что не верит в то, что виновные будут наказаны.
«Люди не хотят говорить даже о ситуациях, когда, например, упала ракета и вследствие этого сгорел дом. Одна из причин боятся, что к ним будет большой интерес. Что говорить о сексуальных преступлениях, — объясняет Галина Скипальская. — Это очень долгий процесс. Прошло всего-то четыре месяца. Это мало для того, чтобы женщины начали говорить. Реальную картину мы будем видеть через год, два и больше».
Процесс фиксации военных преступлений тоже имеет свои особенности. Для удобства и унификации этого процесса международное правозащитное сообщество предлагает использовать специальные протоколы, называемые протоколом Беркли для документирования военных преступлений. Еще один документ — это Международный протокол по документированию и расследованию сексуального насилия в конфликте.
Кто и как расследует военные преступления
Национальная полиция — одна из структур, непосредственно занимающихся расследованием военных преступлений, совершенных во время российско-украинской войны, в том числе и преступлений против женщин, в Украине.
После полномасштабного вторжения рф по инициативе заместителя министра внутренних дел Екатерины Левченко в нескольких регионах Украины работают специальные группы, которые сфокусированы именно на преступлениях такого характера. Они выезжают в города и села, которые раньше были оккупированы, и общаются с местными жителями. В группе обязательно есть психолог, рассказывает НВ Евгений Мамушкин, капитан полиции, главный специалист отдела противодействия домашнему насилию и торговле людьми Департамента мониторинга соблюдения прав человека МВД. Он принимал участие в нескольких визитах: по Киевской, Сумской и Черниговской областях.
«Во время выездов мы заметили определенную специфику: характер совершенных оккупантами преступлений изменялся в зависимости от того, как далеко они продвигались от границы, — рассказывает Евгений Мамушкин. — На приграничных территориях чаще всего имели место имущественные преступления, например, похищение личного имущества людей, также побои и пытки. Но не было массовых расстрелов и сексуального насилия в больших масштабах. Чем ближе к Киеву, тем больше фиксировали случаев именно изнасилований женщин и девушек. На Сумщине также есть свидетельства о пропавших без вести женщинах, однако тел обнаружено не было».
Кроме изнасилований, спецгруппе известны и случаи принудительного обнажения женщин оккупантами, принуждение к демонстрации половых органов и разных частей тела якобы для выявления татуировок. Были также и случаи развращения несовершеннолетних, в том числе, когда, собственно, о самом половом акте при этом речь не шла. Евгений Мамушкин отмечает: пострадавшие от действий рф женщины — очень разного возраста, и добавляет, что среди старейших пострадавших были лица от 80-ти лет. В некоторых селах диверсионно-разведывательные группы действовали по следующему принципу: предварительно выясняли, в каких домах проживают только женщины и дети, и фиксировали эти дворы как такие, где местные будут сопротивляться в случае наступления оккупантов.
«Если есть информация, что стоящая передо мной женщина может быть пострадавшей от сексуального насилия, здесь сразу включаются мои коллеги-женщины. В результате таких травматических событий у некоторых женщин есть психологическая травма — меняется восприятие мужчин в целом. Поэтому мы стараемся сделать все, чтобы избежать риска повторной травматизации», — рассказывает об особенностях общения с пострадавшими Евгений Мамушкин.
Всего открыто почти 23 тыс. уголовных производств по факту совершения военных преступлений в Украине, отмечает в комментарии НВ заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко. Десятки дел, внесенные в Единый реестр досудебных расследований, относятся именно к сексуальному насилию. 21 такое дело начато Нацполицией, остальные — начаты другими структурами, в частности, СБУ и прокуратурой. В ответ на запрос НВ в Службе безопасности Украины сообщили о том, что на 20 июля 2022 года следователями СБУ осуществляется досудебное расследование в 21 уголовном производстве по фактам изнасилования гражданских лиц. Двоим военнослужащим рф сообщено о подозрении в совершении преступления.
«Все повторяют как мантру: „Я хочу, чтобы меня оставили в покое, хочу забыть об этом“. Но это не те случаи, когда потерпевшая сторона может справиться с пережитым самостоятельно. Для того чтобы проработать травму, нужны консультации специалистов. Вариант «пойду поработаю — отвлекусь и обо всем забуду» в таких случаях не действует», — объясняет Евгений Мамушкин.
Некоторые военные преступления также являются подследственностью других структур — например, Службы безопасности Украины и прокуратуры. Прокуроры Киевщины, к примеру, осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах по факту изнасилования украинских женщин военнослужащими рф. В ответ на запрос НВ в Киевской областной прокуратуре сообщили о двух таких случаях. Первый — обвинительный акт по ч. 2 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины в отношении российского военнослужащего, убившего хозяина одного из домов в Броварском районе, и неоднократно насиловавшего его жену вместе со своим сослуживцем.
Второй случай — подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 438 УК: подозреваемый зашел в один из частных домов, закрыл в подвале всех присутствующих, кроме одной женщины, и изнасиловал ее. В настоящее время по этому кейсу продолжается досудебное расследование.
Рука помощи
«По состоянию на сегодняшний день у нас — примерно 20 тыс клиентов. Это все, кто пострадал из-за войны: например, женщины с детьми, выезжавшие под обстрелами, имеющие травмы, пережившие насилие и пытки. Наша ключевая цель — помочь пострадавшим найти ресурс, чтобы справиться с ситуацией. Что же касается пострадавших от сексуальных преступлений, то таких клиенток на сегодняшний день 16, включая одного ребенка. Были обращения по четырем другим случаям, но они не подтвердились», — рассказывает в интервью НВ Галина Скипальская.
МБФ Украинский фонд общественного здоровья с 2008 года специализируется на оказании помощи разного типа уязвимым группам населения. С 2014 года фонд начал помогать лицам, освобожденным из плена, а с 2015 — женщинам, пережившим сексуальное насилие. Сегодня организация оказывает психологическую, социальную и юридическую помощь женщинам с детьми, пострадавшими от российско-украинской войны. В команде работает более 300 психологов, соцработников и медсестер, специализирующихся, в том числе и на теме половых преступлений. Также функционирует онлайн-платформа SafeWomenHUB, куда может обратиться каждый или каждая, кто нуждается в помощи. Юридическую поддержку обеспечивает ассоциация женщин-юристок ЮрФем.
На сегодняшний день существует также большая потребность в открытии специальных приютов — шелтеров, где люди, выехавшие с временно оккупированных территорий или из зоны боевых действий, могут получить комплексную помощь. Один из таких приютов — Центр помощи спасенным — открылся в Запорожье 1 июля 2022 года.
«Если написать на центре, условно „для изнасилованных во время войны“, этим можно сделать только хуже. Это сразу стигматизация, стыд, люди не хотят об этом говорить. Поэтому лучшая практика — это общий центр помощи пострадавшим от войны», — объясняет выбранное название народная депутатка Евгения Кравчук. Она добавляет: не случайно избрали и Запорожье. Этот город стал гуманитарным хабом для выезжавших из Мариуполя, оккупированной части Запорожской, Донецкой областей. Подобные центры должны открыться еще в двух городах – во Львове и Киеве. Еще один инструмент — онлайн-платформа Аврора, через которую пострадавшие могут получить психологическую помощь.
«Онлайн-платформы очень важны, если мы говорим, в частности, о вынужденных переселенках, которые сейчас находятся за границей. Часто они не знают иностранного языка, что становится преградой, ведь есть потребность в специалистах, которые говорят на украинском или русском», — объясняет Евгения Кравчук.
Еще один важный вопрос — это компенсации от государства для пострадавших от таких преступлений. Компенсации эти должны быть разного рода, отмечает нардепка. В пример она приводит историю иракской правозащитницы Надежды Мурад — когда ее поселок захватили исламисты, Надежду вместе с группой молодых женщин вывезли и несколько раз перепродавали в сексуальное рабство. После бегства из плена Надежда Мурад основала собственный фонд помощи пострадавшим от насилия женщинам, в первую очередь во время войн.
«Очевидно, что таким женщинам требуется не только физическая и психологическая, но и экономическая поддержка. Например, если женщину насиловали в ее доме в течение двух недель, очевидно, что она не захочет там жить, — рассказывает Евгения Кравчук. — например, государство взяло на себя помощь таким пострадавшим лет через десять после самого конфликта и выплачивало им деньги. Было бы правильно, чтобы деньги из замороженных активов олигархов и подсанкционных лиц рф использовались не только на восстановление нашей инфраструктуры, но и на компенсации пострадавшим».
О том, что эта история на долгие годы, напоминает и Галина Скипальская. Пережитый во время войны травматический опыт повлияет на украинок в долгосрочной перспективе: на то, как эти женщины будут относиться к сексу, супружеским отношениям и отношениям в целом, захотят ли рожать детей и тому подобное, говорит она. Экспертка опирается на опыт Балканских стран, а также на украинский опыт 2014–2015 годов:
«В те годы также имели место случаи изнасилования российскими военными женщин, которые регулярно ездили на временно оккупированные украинские территории. Наши клиенты начинали говорить об этом и примерно через два-три года, обращаясь совсем с другими проблемами, в том числе с проблемами со здоровьем. А позже выяснилось, что эта проблема существовала еще три года назад. У военных преступлений нет срока давности, — отмечает Галина Скипальская. — С каждым новым вызовом, будь то личные проблемы в семье или какие-то изменения в масштабе страны, людей, переживших столь серьезные травмы, будет снова отбрасывать назад. Им снова понадобится помощь — даже тем, кто, казалось бы, уже с этим справился».
- Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации — 116 123 или 0 800 500 335 (бесплатно и конфиденциально)
- Ассоциация женщин-юристок Украины — http://jurfem.com.ua или 068 145 55 90
- Онлайн-консультация со специалистами Ла Страда — Украина: Telegram: @NHL116123, Facebook: @lastradaukraine, email: hotline@la-strada.org.ua
- Платформа для оказания психологической помощи женщинам и девушкам, пострадавшим от войны или находящимся в зонах риска https://t.me/safewomenhub
- Онлайн-платформа Разорви Круг https://rozirvykolo.org/
Если вы пострадали от сексуального насилия или стали свидетелями такого преступления и нуждаетесь в экстренной консультации или быстром реагировании, можно обратиться в следующие инстанции:
Текст сделан в рамках проекта Women Investigative Journalists Network от Института Развития Региональной Прессы и International Media Support
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