Беда без срока давности. Как в Украине расследуют военные преступления и где искать помощь пострадавшим от насилия со стороны оккупантов 28 июля, 22:02 Женщина смотрит на обломки у входа в Центральный дом культуры после военного удара по зданию. Чугуев, Харьковская область, 26 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce TPX IMAGES OF THE DAY)

Сексуальное насилие, принудительная депортация, убийства, пленение, избиение и повреждение имущества — все эти правонарушения, совершенные в условиях войны, относятся к военным преступлениям. За четыре с половиной месяца большой войны в Украине уже зафиксировано более 22,2 тыс. военных преступлений. Кто и как их расследует и почему эта работа может длиться десятилетиями, исследовала репортер НВ Саша Горчинская.

Пытки и изнасилования

22-летняя Карина Ершова погибла во время оккупации Бучи в марте 2022 года. Российские солдаты выпустили в Карину автоматную очередь и произвели выстрел в голову. Отчим Карины, Андрей Деренко, рассказал изданию The Telegraph, что девушку застрелили в упор, а следы на теле свидетельствуют о том, что она пыталась сопротивляться своим обидчикам. О том, что Карина пережила пытки, отмечают и в Бучанском городском совете: известно, что на ее руках отсутствовали ногти, пальцы были обожжены до костей, а на ноге был наложен жгут, вероятно, чтобы остановить кровотечение от огнестрельного ранения.

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Тело Карины бросили в братскую могилу во дворе местной церкви вместе с четырьмя сотнями других жертв. Лишь после 33 дней оккупации семья смогла похоронить свою дочь.

Карина — лишь одна из многочисленных жертв российских оккупантов. Сообщения об изнасилованиях, пытках и убийствах, как сообщают СМИ и государственные структуры, поступают из разных населенных пунктов Украины. К примеру, это история 19-летней жительницы Мариуполя Екатерины — она рассказала The Washington Post о том, что испытала сексуальное насилие со стороны российских оккупантов, скрываясь в подвале одного из домов в марте 2022-го. Заявления о преступлении она не подавала. Истории о зверствах российских оккупантов, совершенные на Киевщине, также документировали и журналисты ВВС: в одном из сюжетов упоминается сразу несколько женщин, пострадавших от сексуального насилия во время оккупации Бучи и Ирпеня.

Фото: Коллаж НВ

В отчете по Украине, который 29 июня 2022 года представило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что большинство пострадавших от половых преступлений составляют женщины и дети.

«Изнасилование, в том числе групповое, в отношении гражданских женщин, как утверждается, было самой распространенной формой половых преступлений в совершенных российскими вооруженными силами. Это часто сопровождалось другими нарушениями прав человека, такими как умышленное убийство жертв или их мужчин, физическое насилие или ограбление их домов», — говорится в упомянутом отчете.

По состоянию на 15 мая 2022 года УВКПЧ было известно о 108 заявлениях о военных преступлениях против женщин, девушек, мужчин и парней, которые, как сообщается в отчете, имели место в таких регионах как: Черниговщина, Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Херсонщина, Луганщина, Николаевщина и др., а также в СИЗО на территории рф.

«В общей сложности речь идет о 78 поданных заявлениях по факту изнасилования, в том числе — группового, 7 покушений на изнасилование, 15 случаев принудительного публичного раздевания и 8 других форм сексуального насилия, таких как сексуализация, пытки, нежелательные сексуальные прикосновения и угрозы сексуального насилия, — говорится в отчете ООН. — Женщины и девушки среди пострадавших составляют большинство. 59 случаев относятся к преступлениям, совершенным на территории Киевской области. В 18 случаях жертвы были убиты или скончались после изнасилования. К примеру, мужчина в Черниговской области сообщил, что обнаружил тело пожилой женщины — наполовину обнаженной, а вокруг ее половых органов была кровь».

Преступления без срока давности

Нормы международного права, например Женевская конвенция, Римский устав и Устав Нюрнбергского трибунала определяют военные преступления как «нарушение законов и обычаев войны». И сексуальное насилие в военном контексте только один из них.

«Военные преступления — это преимущественно жестокое обращение с гражданским населением, нарушение Женевской конвенции, то есть ситуации, когда гражданские не должны страдать во время военных конфликтов», — дает определение этому сроку народный депутат, заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике и член украинской украинской делегации в ПА ОБСЕ Евгения Кравчук. Вместе с коллегами она лоббирует принятие соответствующих норм, позволяющих усилить ответственность рф за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

К военным преступлениям также относятся: умышленные убийства или ранения гражданских лиц, пытки, принудительная депортация, взятие заложников, биологические эксперименты, мародерство, совершение умышленных нападений на объекты гражданской инфраструктуры, отказ или лишение доступа к медуслугам, уничтожение или присвоение чужих и другое.

«Эти преступления мотивированы именно ненавистью к Украине и к украинцам. Это элемент геноцида украинского народа. Что касается сексуального насилия, то даже при мирном времени мы видим, что большинство пострадавших — это женщины. Во время войны количество таких преступлений растет в геометрической прогрессии. Если это украинская женщина, она попадает под двойной риск», — отмечает в комментарии НВ адвокат Наталья Целовальченко. Такие преступления мотивированы, прежде всего, желанием оккупантов продемонстрировать свою власть, считает она.

Одна из особенностей военных преступлений — это то, что у них нет срока давности. Из этого следует, что при фиксации таких преступлений, как, например, сексуальное насилие, опираются, в первую очередь, на устные показания потерпевших. В то время как документирование и расследование изнасилования в контексте вне войны, фактически, невозможно без предоставления других доказательств, таких, как проведение судебно-медицинских экспертиз.

«Я думаю, что мы еще не одно поколение будем исследовать произошедшее и устанавливать справедливость. Но это действительно необходимо», — говорит Наталья Целовальченко.

Пытками может считаться также и принуждение к наблюдению за совершением физического или сексуального насилия, издевательств по отношению к другим лицам, поясняет в комментарии НВ Галина Скипальская, исполнительный директор МБФ Украинский фонд общественного здоровья, директор представительства в Украине МО HealthRight International.

Эксперты отмечают: пока нам даже сложно представить все масштабы проблемы, ведь мы не знаем, что происходит на оккупированных территориях. Не готовы говорить о своем тяжелом опыте и те, кому из этих территорий удалось выйти: кто-то из-за страха осуждения, кто-то — потому что не верит в то, что виновные будут наказаны.

Галина Скипальская, исполнительный директор МБФ Украинский фонд общественного здоровья / Фото: Александр Медведев, НВ

«Люди не хотят говорить даже о ситуациях, когда, например, упала ракета и вследствие этого сгорел дом. Одна из причин боятся, что к ним будет большой интерес. Что говорить о сексуальных преступлениях, — объясняет Галина Скипальская. — Это очень долгий процесс. Прошло всего-то четыре месяца. Это мало для того, чтобы женщины начали говорить. Реальную картину мы будем видеть через год, два и больше».

Процесс фиксации военных преступлений тоже имеет свои особенности. Для удобства и унификации этого процесса международное правозащитное сообщество предлагает использовать специальные протоколы, называемые протоколом Беркли для документирования военных преступлений. Еще один документ — это Международный протокол по документированию и расследованию сексуального насилия в конфликте.

Кто и как расследует военные преступления

Национальная полиция — одна из структур, непосредственно занимающихся расследованием военных преступлений, совершенных во время российско-украинской войны, в том числе и преступлений против женщин, в Украине.

После полномасштабного вторжения рф по инициативе заместителя министра внутренних дел Екатерины Левченко в нескольких регионах Украины работают специальные группы, которые сфокусированы именно на преступлениях такого характера. Они выезжают в города и села, которые раньше были оккупированы, и общаются с местными жителями. В группе обязательно есть психолог, рассказывает НВ Евгений Мамушкин, капитан полиции, главный специалист отдела противодействия домашнему насилию и торговле людьми Департамента мониторинга соблюдения прав человека МВД. Он принимал участие в нескольких визитах: по Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Капитан Евгений Мамушкин / Фото: Александр Медведев, НВ

«Во время выездов мы заметили определенную специфику: характер совершенных оккупантами преступлений изменялся в зависимости от того, как далеко они продвигались от границы, — рассказывает Евгений Мамушкин. — На приграничных территориях чаще всего имели место имущественные преступления, например, похищение личного имущества людей, также побои и пытки. Но не было массовых расстрелов и сексуального насилия в больших масштабах. Чем ближе к Киеву, тем больше фиксировали случаев именно изнасилований женщин и девушек. На Сумщине также есть свидетельства о пропавших без вести женщинах, однако тел обнаружено не было».

Кроме изнасилований, спецгруппе известны и случаи принудительного обнажения женщин оккупантами, принуждение к демонстрации половых органов и разных частей тела якобы для выявления татуировок. Были также и случаи развращения несовершеннолетних, в том числе, когда, собственно, о самом половом акте при этом речь не шла. Евгений Мамушкин отмечает: пострадавшие от действий рф женщины — очень разного возраста, и добавляет, что среди старейших пострадавших были лица от 80-ти лет. В некоторых селах диверсионно-разведывательные группы действовали по следующему принципу: предварительно выясняли, в каких домах проживают только женщины и дети, и фиксировали эти дворы как такие, где местные будут сопротивляться в случае наступления оккупантов.

«Если есть информация, что стоящая передо мной женщина может быть пострадавшей от сексуального насилия, здесь сразу включаются мои коллеги-женщины. В результате таких травматических событий у некоторых женщин есть психологическая травма — меняется восприятие мужчин в целом. Поэтому мы стараемся сделать все, чтобы избежать риска повторной травматизации», — рассказывает об особенностях общения с пострадавшими Евгений Мамушкин.

Всего открыто почти 23 тыс. уголовных производств по факту совершения военных преступлений в Украине, отмечает в комментарии НВ заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко. Десятки дел, внесенные в Единый реестр досудебных расследований, относятся именно к сексуальному насилию. 21 такое дело начато Нацполицией, остальные — начаты другими структурами, в частности, СБУ и прокуратурой. В ответ на запрос НВ в Службе безопасности Украины сообщили о том, что на 20 июля 2022 года следователями СБУ осуществляется досудебное расследование в 21 уголовном производстве по фактам изнасилования гражданских лиц. Двоим военнослужащим рф сообщено о подозрении в совершении преступления.

«Все повторяют как мантру: „Я хочу, чтобы меня оставили в покое, хочу забыть об этом“. Но это не те случаи, когда потерпевшая сторона может справиться с пережитым самостоятельно. Для того чтобы проработать травму, нужны консультации специалистов. Вариант «пойду поработаю — отвлекусь и обо всем забуду» в таких случаях не действует», — объясняет Евгений Мамушкин.

Некоторые военные преступления также являются подследственностью других структур — например, Службы безопасности Украины и прокуратуры. Прокуроры Киевщины, к примеру, осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах по факту изнасилования украинских женщин военнослужащими рф. В ответ на запрос НВ в Киевской областной прокуратуре сообщили о двух таких случаях. Первый — обвинительный акт по ч. 2 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины в отношении российского военнослужащего, убившего хозяина одного из домов в Броварском районе, и неоднократно насиловавшего его жену вместе со своим сослуживцем.

Национальная полиция во время выезда в Макаров, Киевская область / Фото: Александр Медведев, НВ

Второй случай — подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 438 УК: подозреваемый зашел в один из частных домов, закрыл в подвале всех присутствующих, кроме одной женщины, и изнасиловал ее. В настоящее время по этому кейсу продолжается досудебное расследование.



Рука помощи

«По состоянию на сегодняшний день у нас — примерно 20 тыс клиентов. Это все, кто пострадал из-за войны: например, женщины с детьми, выезжавшие под обстрелами, имеющие травмы, пережившие насилие и пытки. Наша ключевая цель — помочь пострадавшим найти ресурс, чтобы справиться с ситуацией. Что же касается пострадавших от сексуальных преступлений, то таких клиенток на сегодняшний день 16, включая одного ребенка. Были обращения по четырем другим случаям, но они не подтвердились», — рассказывает в интервью НВ Галина Скипальская.

МБФ Украинский фонд общественного здоровья с 2008 года специализируется на оказании помощи разного типа уязвимым группам населения. С 2014 года фонд начал помогать лицам, освобожденным из плена, а с 2015 — женщинам, пережившим сексуальное насилие. Сегодня организация оказывает психологическую, социальную и юридическую помощь женщинам с детьми, пострадавшими от российско-украинской войны. В команде работает более 300 психологов, соцработников и медсестер, специализирующихся, в том числе и на теме половых преступлений. Также функционирует онлайн-платформа SafeWomenHUB, куда может обратиться каждый или каждая, кто нуждается в помощи. Юридическую поддержку обеспечивает ассоциация женщин-юристок ЮрФем.

На сегодняшний день существует также большая потребность в открытии специальных приютов — шелтеров, где люди, выехавшие с временно оккупированных территорий или из зоны боевых действий, могут получить комплексную помощь. Один из таких приютов — Центр помощи спасенным — открылся в Запорожье 1 июля 2022 года.

Фото: Коллаж НВ

«Если написать на центре, условно „для изнасилованных во время войны“, этим можно сделать только хуже. Это сразу стигматизация, стыд, люди не хотят об этом говорить. Поэтому лучшая практика — это общий центр помощи пострадавшим от войны», — объясняет выбранное название народная депутатка Евгения Кравчук. Она добавляет: не случайно избрали и Запорожье. Этот город стал гуманитарным хабом для выезжавших из Мариуполя, оккупированной части Запорожской, Донецкой областей. Подобные центры должны открыться еще в двух городах – во Львове и Киеве. Еще один инструмент — онлайн-платформа Аврора, через которую пострадавшие могут получить психологическую помощь.

«Онлайн-платформы очень важны, если мы говорим, в частности, о вынужденных переселенках, которые сейчас находятся за границей. Часто они не знают иностранного языка, что становится преградой, ведь есть потребность в специалистах, которые говорят на украинском или русском», — объясняет Евгения Кравчук.

Еще один важный вопрос — это компенсации от государства для пострадавших от таких преступлений. Компенсации эти должны быть разного рода, отмечает нардепка. В пример она приводит историю иракской правозащитницы Надежды Мурад — когда ее поселок захватили исламисты, Надежду вместе с группой молодых женщин вывезли и несколько раз перепродавали в сексуальное рабство. После бегства из плена Надежда Мурад основала собственный фонд помощи пострадавшим от насилия женщинам, в первую очередь во время войн.

«Очевидно, что таким женщинам требуется не только физическая и психологическая, но и экономическая поддержка. Например, если женщину насиловали в ее доме в течение двух недель, очевидно, что она не захочет там жить, — рассказывает Евгения Кравчук. — например, государство взяло на себя помощь таким пострадавшим лет через десять после самого конфликта и выплачивало им деньги. Было бы правильно, чтобы деньги из замороженных активов олигархов и подсанкционных лиц рф использовались не только на восстановление нашей инфраструктуры, но и на компенсации пострадавшим».

О том, что эта история на долгие годы, напоминает и Галина Скипальская. Пережитый во время войны травматический опыт повлияет на украинок в долгосрочной перспективе: на то, как эти женщины будут относиться к сексу, супружеским отношениям и отношениям в целом, захотят ли рожать детей и тому подобное, говорит она. Экспертка опирается на опыт Балканских стран, а также на украинский опыт 2014–2015 годов:

«В те годы также имели место случаи изнасилования российскими военными женщин, которые регулярно ездили на временно оккупированные украинские территории. Наши клиенты начинали говорить об этом и примерно через два-три года, обращаясь совсем с другими проблемами, в том числе с проблемами со здоровьем. А позже выяснилось, что эта проблема существовала еще три года назад. У военных преступлений нет срока давности, — отмечает Галина Скипальская. — С каждым новым вызовом, будь то личные проблемы в семье или какие-то изменения в масштабе страны, людей, переживших столь серьезные травмы, будет снова отбрасывать назад. Им снова понадобится помощь — даже тем, кто, казалось бы, уже с этим справился».

Если вы пострадали от сексуального насилия или стали свидетелями такого преступления и нуждаетесь в экстренной консультации или быстром реагировании, можно обратиться в следующие инстанции: Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации — 116 123 или 0 800 500 335 ( бесплатно и конфиденциально)

бесплатно и конфиденциально)

Ассоциация женщин-юристок Украины — http://jurfem.com.ua или 068 145 55 90



Онлайн-консультация со специалистами Ла Страда — Украина: Telegram: @NHL116123, Facebook: @lastradaukraine, email: hotline@la-strada.org.ua



Платформа для оказания психологической помощи женщинам и девушкам, пострадавшим от войны или находящимся в зонах риска https://t.me/safewomenhub



Онлайн-платформа Разорви Круг https://rozirvykolo.org/

Текст сделан в рамках проекта Women Investigative Journalists Network от Института Развития Региональной Прессы и International Media Support

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