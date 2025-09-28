Массовые убийства украинцев в Буче: The Sunday Times назвала имена 13 российских офицеров, ответственных за военные преступления

В течение менее чем месяца оккупации Бучи Киевской области российские военные жестоко убили сотни мирных жителей, многих из них перед смертью пытали. Газета The Sunday Times установила имена 13 российских военных командиров, ответственных за преступления в Буче в начале полномасштабного вторжения.

Издание констатирует, что масштабы убийств и пыток гражданских в Буче в течение 29 дней оккупации настолько значительны, что город навсегда стал синонимом военных преступлений.

В частности, в статье упоминается, что подвал детского летнего лагеря превратили в застенок, где женщин и детей систематически насиловали российские солдаты. Оккупанты также перерезали горло, калечили жертв и убивали родителей на глазах у их детей. После отступления России в Буче нашли более 500 тел гражданских украинцев, а еще десятки до сих пор считаются пропавшими без вести.

The Sunday Times объясняет, что личности 13 ответственных за военные преступления в Буче российских командиров установили независимые юристы и следователи, используя данные из открытых источников. Также все 13 были подтверждены украинскими службами безопасности. Следователи, в частности, использовали камеры видеонаблюдения, видео с телефонов и социальные сети.

Восемь из 13 имен подтвердили в Офисе генпрокурора Украины, этим российским военным было объявлено о подозрении для возможного официального преследования в украинских судах и Международном уголовном суде. Еще пятеро мужчин были идентифицированы с помощью сообщений их подчиненных, сопоставленных с общедоступными российскими документами, им подозрение пока объявлено не было.

Инфографика: The Sunday Times

Более 80 солдат, которые на момент совершения преступлений находились под их командованием, уже официально идентифицированы. Преступления совершало значительно больше лиц, но всех пока идентифицировать не удалось, рассказывается в статье.

The Sunday Times объясняет: для предъявления обвинения командиру в международном суде необходимо доказать, что он должен был знать, что его подчиненный совершает преступление и не принял меры, чтобы это предотвратить.

Штурм Бучи, города с населением 37 тысяч человек, начался через три дня после вторжения в Украину, 27 февраля 2022 года. Тогда он был отбит, но 3 марта туда отправили десантников из 234-го гвардейского десантно-штурмового полка РФ. Они создали базу для террора на промышленной площадке на улице Яблунской, главной дороге, проходящей через Бучу. Через день прибыло подкрепление из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 35-й и 36-й объединенных армий.

Издание напоминает, что в это время российские военные стреляли «во все, что двигалось», убивая случайных прохожих и оставляя их тела на улице.

45-летняя Наталья Плотникова, которая жила на улице Яблунской, рассказала журналистам, что во время оккупации Бучи ее остановили российские солдаты после того, как она отвезла раненого соседа в больницу. Ее и еще семь человек, среди которых были дети и пожилой мужчина, заставили раздеться до белья на морозе. Через час прибыли еще солдаты, разделили группу пополам и отвели четырех женщин за угол.

«Мы услышали очередь из автоматов. Я видела, как двое мужчин тянули молодую женщину под мышки», — сказала она.

Когда женщина попыталась посмотреть, что произошло, российский солдат пригрозил выстрелить ей в голову. Еще через час Плотникову отпустили.

Президент юридического фонда Global Rights Compliance Уэйн Джордаш, который сразу после деоккупации Бучи собирал доказательства военных преступлений россиян в городе, рассказал, что его команда осматривала дома, покинутые россиянами, «где среди куч пустых бутылок из-под алкоголя, фекалий и гнилой, полусъеденной пищи находилась бесценная информация».

«Там были пособия, которые раздавали российским солдатам, объясняющие их военные цели, а солдаты написали внутри свои имена. Там была выброшенная одежда, на которой было указано подразделение солдата», — рассказал Джордаш.

Также следователи обнаружили забытый список кодовых имен, использовавшихся для обозначения старших офицеров. Кроме того, они опрашивали свидетелей и военнопленных, получили доступ к камерам видеонаблюдения и использовали программное обеспечение для распознавания лиц. Это позволило им начать поиск в социальных сетях и на других публичных ресурсах, чтобы установить личности российских военных.

Три года спустя благодаря этим методам была составлена первая диаграмма, на которой изображены российские офицеры, по мнению следователей, ответственные за то, что произошло в Буче.

Газета The Sunday Times подтвердила имена этих офицеров, используя переводы официальных сообщений о подозрении, выданных украинскими прокурорами, а также документы, предоставленные Службой безопасности Украины и Офисом генпрокурора, и интервью с ними. Также журналисты проверили информацию, опубликованную самими российскими военными и в российских социальных сетях.

«Главным в Буче» являлся командующий Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко. До полномасштабного вторжения России в Украину он воевал в Сирии и попал под санкции Великобритании за приказ атаковать больницы и школы в сирийской провинции Идлиб, где тогда погибло 1600 мирных жителей.

Уже было достаточно доказательств, чтобы обвинить Чайко в преступлении агрессии — применении вооруженной силы государством против суверенитета, целостности или независимости другого государства. Однако прокурорам нужно было также доказать, что он знал, что делают его войска, и мог их остановить.

«Между Чайко и солдатами на местах — десятки командиров среднего ранга, и вам нужно возбудить против них дела, прежде чем вы дойдете до ответственного лица. Как только вы создадите схему преступности, вы можете показать командиров, которые внедряли эту схему, и вы можете вести против них дело», — пояснил Джордаш.

Одним из таких командиров среднего ранга был Сергей Чубарикин, ныне генерал-майор, который в то время подчинялся непосредственно Чайко, поясняется в статье. На момент совершения преступлений в Буче ему был 41 год, он командовал 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией, входящей в состав Восточного военного округа. До этого, как и Чайко, он воевал в Сирии, поддерживая существование диктатуры Башара Асада.

«Именно солдаты под его командованием, как утверждается, совершили большинство военных преступлений в городе, включая казни, пытки и широкомасштабные мародерства», — отмечается в статье.

The Sunday Times отметила, что лица солдат под командованием Чубарикина были идентифицированы — утверждается, что они проводили операции «зачистки», ища людей по спискам и обходя дома, чтобы выявить потенциальные угрозы.

Dossier Centre — лондонская следственная организация, финансируемая российскими оппозиционными деятелями — проанализировал телефонные звонки солдат, подчиненных Чубарикину, которые были перехвачены СБУ. По телефону один из солдат рассказал, какой приказ ему дали: «Неважно, гражданские они или нет. Убивайте всех».

Чайку и Чубарикину было объявлено о подозрении в совершении военных преступлений. Им докладывал Артем Городилов, командир 234-го полка. Городилову не объявляли подозрение, но в СБУ считают, что он был соучастником преступлений своих подчиненных. Анализ украинских юридических документов показал, что части под его командованием обвинялись в совершении не менее 40 военных преступлений во время оккупации Бучи, что является наибольшим количеством среди всех подразделений, дислоцированных в регионе, объясняет издание. Среди этих преступлений — убийства, мародерство и изнасилования.

В документах с кодовыми именами российских офицеров сказано, что Городилов действовал под позывным Уран. На видеозаписи с камер наблюдения, впервые полученной The New York Times и проверенной Офисом генпрокурора, Городилова можно увидеть на улице Яблунской, где солдаты под его командованием расстреливают мирных жителей средь бела дня, сказано в статье.

Одна из гражданских женщин, которая проезжала на велосипеде мимо улицы Яблунской, погибла после того, как танк выпустил по ней снаряд. Это произошло меньше, чем в ста метрах от места, где на тот момент находился Городилов, сообщило издание. Через несколько дней после завершения оккупации Бучи Городилова повысили в звании до полковника, но сейчас он «поссорился» с российскими властями и его судят в Москве за мошенничество, сказано в статье.

Подполковник Азатбек Омурбеков был одним из самых кровавых российских командиров в Буче, продолжает The Sunday Times. Он командовал 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой элитной пехоты, находился под санкциями восьми отдельных юрисдикций, ему объявили о подозрении.

В британском санкционном списке Омурбекова обвиняют в «непосредственном командовании» войсками, причастными к убийству мирных жителей в Буче, а в США заявили, что он лично совершил грубые нарушения прав человека, включая внесудебные казни, сказано в статье. Из-за непосредственного участия Омурбекова в преступлениях украинцы зовут его «Бучанским мясником».

После появления сообщений о преступлениях Омурбекова и его подчиненных, Путин объявил, что наградит 64-ю бригаду почетными знаками отличия. Самого Омурбекова повысили, также он получил звание героя России.

The Sunday Times отмечает, что, хотя пяти офицерам из их списка, ответственным за военные преступления в Буче, не было объявлено подозрение, военные под их командованием были обвинены в таких преступлениях или осуждены за них.

Один из таких осужденных является 28-летний лейтенант 5-й гвардейской танковой бригады Николай Соковиков, он заочно приговорен в Киеве к пожизненному заключению, но маловероятно, что когда-то действительно попадет в тюремную камеру в Украине, отмечается в статье.

Дело против Соковикова было возбуждено после того, как CNN передало украинской полиции видеозапись с камер наблюдения, на которой российский солдат стреляет в двух мирных жителей, Леонида Пляца и Сергея Муравицкого, в веломагазине в Буче 19 марта 2022 года.

68-летний Пляц работал охранником в магазине, а 61-летний Муравицкий продавал велосипеды. На видео видно, как российские солдаты разговаривали с ними, а когда гражданские отходили, солдат открыл по ним огонь.

Муравицкий погиб на месте, а Пляцу удалось добраться до офиса охраны, где он позже скончался от потери крови. Тем временем российские военные занялись мародерством, напомнило издание.

Генеральная прокуратура подтвердила, что самое современное программное обеспечение для распознавания лиц идентифицировало одного из убийц на видео как Соковикова.

Следователи сверили лицо Соковикова с публичными профилями в социальных сетях, узнав, что он из Омска, женат и имеет двоих детей.

На основании этих доказательств прокуроры выдали сообщение о подозрении, в котором сказано: «В этот день Николай Сергеевич Соковиков… произвел в общей сложности не менее 12 выстрелов из автоматического огнестрельного оружия в спину и таз Леонида Алексеевича Пляца и Сергея Юрьевича Муравицкого».

Правозащитники идентифицировали командира Соковикова как полковника Андрея Кондрова, ему не сообщали о подозрении. Его личность также установила СБУ.

В списке, который приводит The Sunday Times, значатся также:

Генерал-полковник Валерий Солодчук, который руководил российскими военными, обвиняемыми в убийствах гражданских в Буче. В 2025 году его повысили в звании.

Генерал-полковник Александр Санчик, войска под командованием которого, предположительно, пытали и насиловали мирных жителей в Буче.

Полковник Денис Суворов, который, по данным Украины, лично похитил украинского офицера, привязал к дереву и пытал, а тело сбросил в яму.

Полковник Алексей Толмачев — военные полка, которым он командовал в Буче, обвиняются в незаконных задержаниях, имитации казней, жестоком обращении и мародерстве.

Генерал-майор Владимир Селивестров, который находился в центре управления террором на улице Яблунской.

Генерал-майор Вадим Панков, который, предположительно, приказал убить 30 местных жителей и заставил гражданских убрать их тела.

Полковник Сергей Карасев, которого обвиняют в том, что он выбил зубы женщине прикладом и убил гражданского выстрелом в голову.

