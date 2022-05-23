Лишал свободы местных жителей. Нацполиция сообщила военнослужащему РФ о подозрении в совершении военных преступлений в Киевской области 23 мая, 11:02 Цей матеріал також доступний українською Военнослужащему РФ сообщили о подозрении в совершении военных преступлений в Киевской области (Фото:www.npu.gov.ua)

Нацполиция сообщила военнослужащему РФ о подозрении в совершении военных преступлений в Киевской области, полицейские установили, что 29-летний житель города Кострома совместно с другими оккупантами лишал свободы местных жителей.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Следователи установили, что на территории села Мощун Бучанского района Киевской области военнослужащие страны-агрессора РФ совершали преступления в отношении мирного населения. В ходе расследования полицейские установили, что 29-летний житель города Кострома совместно с другими оккупантами лишал свободы местных жителей.

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«Захваченных граждан Украины держали в хозяйственных помещениях, к ним регулярно применялось насилие. Также оккупанты забирали у людей продукты питания, мобильные телефоны, транспортные средства, гражданскую одежду и оружие», — говорится в сообщении.

Нацполиция сообщила, что была собрана необходимая доказательная база. Виновность оккупанта в совершении уголовных преступлений подтверждается протоколами допросов свидетелей и другими материалами уголовного производства.

Следователи Нацполиции заочно сообщили фигуранту расследования о подозрении в совершении преступлений. За совершенное ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Кроме того, следователи проверяют вероятную причастность подозреваемого к убийству двух граждан, а также устанавливают личности других злоумышленников. Досудебное расследование продолжается.

18 мая российский военнослужащий Вадим Шишимарин в ходе заседания суда признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области.

Приговор поставит точку в первом для Украины судебном процессе, фигурантом которого является военнослужащий армии РФ, а предметом рассмотрения — зверства и военные преступления оккупантов на украинской земле.



По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

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