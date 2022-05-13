Военные преступления. Сегодня в Киеве пройдет первое заседание суда по делу россиянина, подозреваемого в убийстве мирного жителя

13 мая, 11:52
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Обвиняемый Вадим Шишимарин (Фото:Ирина Венедиктова/Facebook)

Обвиняемый Вадим Шишимарин (Фото:Ирина Венедиктова/Facebook)

В пятницу, 13 мая, в Киеве суд проведет первое заседание по делу российского военнослужащего, подозреваемого в убийстве мирного жителя.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщает Associated Press.

Подозреваемый Вадим Шишимарин — первый военнослужащий РФ, которого будут судить за военное преступление в Украине. Ему вменяется в вину убийство безоружного велосипедиста в Сумской области.

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По статье 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны») Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

https://www.youtube.com/watch?v=TN0v_dp3JQQ&t=2s

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Военные преступления Война России против Украины

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