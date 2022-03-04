Совет ООН по правам человека создал комиссию по расследованию военных преступлений РФ в Украине

4 марта, 14:25
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Разрушенная РФ школа в Житомире (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Разрушенная РФ школа в Житомире (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Совет ООН по правам человека создал международную комиссию по расследованию фактов военных преступлений РФ в Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

«Доказательства будут документированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны», — написал Зеленский.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1499714049499713536
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Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   ООН Война России против Украины

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