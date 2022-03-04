Совет ООН по правам человека создал комиссию по расследованию военных преступлений РФ в Украине
Разрушенная РФ школа в Житомире (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Совет ООН по правам человека создал международную комиссию по расследованию фактов военных преступлений РФ в Украине.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
«Доказательства будут документированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны», — написал Зеленский.
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