В Украине запустили Книгу палачей с данными российских военных преступников и доказательствами их зверств — ОП 17 июня, 18:32 Цей матеріал також доступний українською На платформе Книга палачей собраны верифицированные данные о российских военных преступниках (Фото:скриншот/russian-torturers.com)

В Украине запустили информационную систему Книга палачей с данными российских военных преступников. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов во время брифинга в пятницу, 17 июня.

"…По поручению президента Украины Офис президента создал специальную информационную систему Книга палачей Украины. Она является сборником верифицированных данных военнослужащих российской армии, совершивших и продолжающих совершать преступления на территории Украины", — рассказал Смирнов.



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Инфографика: russian-torturers.com

По словам замглавы ОП, список российских военных преступников будет дополняться, а занесенные в Книгу палачей «не будут забыты, пока не заплатят за свои преступления». Через форму обратной связи украинцы, которые пережили российскую агрессию, могут узнать преступника и передать дополнительную информацию. Каждый российский военный преступник будет нести ответственность за свои действия, подчеркнул Смирнов.

«В будущем проверенные данные могут и будут использованы правоохранительными органами, международными судами и специальным международным трибуналом для расследования преступлений вооруженной агрессии РФ в Украине… Российские военные могут убежать из Киевской, Сумской или Харьковской области, но не смогут убежать от ответственности», — добавил он.

Ранее прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что в Украине уже собраны тысячи доказательств военных преступлений России.

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина за убийство мирного жителя в Сумской области. Приговор поставил точку в первом для Украины судебном процессе, фигурантом которого является военнослужащий армии РФ, а предметом рассмотрения — зверства и военные преступления оккупантов на украинской земле.

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