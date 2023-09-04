Независимая комиссия ООН заявила, что пока не нашла «достаточных доказательств» геноцида в Украине 4 сентября, 17:38 Место массового захоронения в освобожденном Изюме (Фото:Пресс-офицерка 93-й ОМБр Холодний Яр Ирина Рыбакова via Eugene Enin / Facebook)

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пока не пришла к выводу, что страна-агрессор Россия совершает в Украине преступление геноцида. Об этом заявил глава комиссии Эрик Месе во время пресс-конференции в понедельник, 4 сентября, отвечая на вопрос журналистки.

«На нынешнем этапе мы до сих пор не пришли к выводу о том, что в Украине происходит геноцид… Мы прекрасно осознаем обеспокоенность и обвинения относительно этого преступления. Мы расследуем это шаг за шагом. На данный момент у нас нет достаточных доказательств для соответствия [российских преступлений] правовым требованиям Конвенции о геноциде», — сказал он и подчеркнул, что расследования продолжатся.



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В то же время Месе отметил, что комиссия зафиксировала большое количество нарушений со стороны российских войск, в том числе умышленных убийств, незаконных задержаний, пыток, изнасилований и других форм сексуального насилия, депортации детей, и многие из этих нарушений квалифицируются как военные преступления, а некоторые из них, если это подтвердят дальнейшие доказательства, могут считаться преступлениями против человечества — в частности, пытки и атаки на гражданскую инфраструктуру. Глава комиссии добавил, что некоторые заявления в российских СМИ могут расцениваться как подстрекательство к геноциду, но окончательный вывод пока не сделан.

В октябре комиссия представит отчеты о своей работе Генассамблее ООН, в марте 2024 года — Совету ООН по правам человека.



В марте комиссия опубликовала доклад, в котором подтвердила, что российские атаки на гражданских в Украине, систематические пытки, изнасилования и убийства на захваченных территориях приравниваются к военным преступлениям и, возможно, преступлениям против человечества.

Парламентская ассамблея НАТО 22 мая признала преступления страны-агрессора России против Украины геноцидом.

Парламентская ассамблея Совета Европы своей резолюцией от 27 апреля признала геноцидом принудительное перемещение украинских детей в Россию.

Верховная Рада 14 апреля 2022 года признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала мировое сообщество сделать то же самое.



Геноцидом российские преступления уже официально признали Сенат Чехии, Сенат Канады, парламент Эстонии, Сейм Латвии и некоторые другие страны.