В Киевской области нашли еще два тела убитых оккупантами мирных жителей
Полиция продолжает находить тела мирных жителей Киевской области, убитых российскими оккупантами (Фото:Поліція Київської області / Facebook)
В Бучанском районе Киевской области нашли еще двух убитых российскими оккупантами мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.
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«В конце февраля во время обстрелов в собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище», — сказано в сообщении.
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По состоянию на 21 мая, полицейские в Киевской области обнаружили и осмотрели 1290 тел людей, погибших во время боев в области. Продолжается расследование военных преступлений российских оккупантов. Большинство мирных жителей россияне застрелили из автоматического оружия.
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