Шаг к трибуналу. Комиссия ООН обвинила Россию в масштабных военных преступлениях в Украине 16 марта, 16:34 Убитый российскими военными мирный житель в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские атаки на гражданских в Украине, систематические пытки, изнасилования и убийства на захваченных территориях приравниваются к военным преступлениям и, возможно, преступлениям против человечества.

Об этом сказано в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине, передает AP.



Отчет опубликован через год после того, как Россия сбросила бомбу на драматический театр в Мариуполе, где укрывались сотни мирных жителей. По данным расследования Associated Press, в результате российского удара погибли 600 человек, мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил об около 300 погибших.



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Комиссия обнаружила многочисленные случаи изнасилований и сексуального и гендерного насилия, совершенного российскими оккупантами в захваченных населенных пунктах и по отношению к пленным. В отчете сказано, что случаи депортации детей, которые изучила комиссия, также приравниваются к военным преступлениям.



Также комиссия подтвердила, что в захваченных районах россияне убивали гражданских и людей, не участвовавших в боевых действиях (hors de combat), что является военным преступлением. Российские войска нарушали международное гуманитарное право и применяли оружие взрывного действия в населенных пунктах, не принимая мер предосторожности и пренебрегая страданиями гражданского населения.

«Комиссия была поражена масштабами разрушений, которые увидела во время своих визитов», — сказано в пресс-релизе.

Среди потенциальных преступлений против человечества в отчете упоминают неоднократные атаки на украинских инфраструктуру, в результате которых миллионы людей остались без электричества и отопления, систематические и последовательные пытки на территориях, захваченных оккупантами.

Авторы отчета также заявили о «небольшом количестве» нарушений со стороны защитников Украины, в том числе двух случаях пыток и огнестрельных ранений российских военнопленных.

Как пишет AP, комиссия Совета ООН по правам человека «является самым мощным инструментом [Совета, в который входят правительства 47 стран-членов ООН] для тщательного изучения злоупотреблений и нарушений во всем мире». Расследование начали вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В комиссию входят три независимых эксперта в области прав человека.

Доклад может способствовать привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, в том числе в Международном уголовном суде, отмечает AP.

