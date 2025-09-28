Об этом свидетельствует разговор командира российского подразделения с подчиненным, перехваченный специалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В новом перехвате российский командир отдает приказ о казни пленных украинских военнослужащих.

«Застрели их, пленных не берем, застрели и быстро иди», — приказывает россиянин.

Согласно докладу подчиненного, оба украинских защитника получили ранения и не представляли угрозы.

«Прямой приказ командира на казнь военнопленных еще раз доказывает, что военные преступления — сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России», — акцентировали в ГУР.

24 сентября Институт изучения войны сообщил, что число казней украинских военнослужащих российскими оккупантами возросло в 2024 и 2025 годах.

Осенью 2024 года Офис генпрокурора сообщал, что российские оккупанты казнили уже 102 украинских военнопленных. По данным правоохранителей, около 80% всех казней украинских военных россиянами состоялись в 2024 году.

В декабре 2024-го Институт изучения войны написал, что военные командиры РФ активно поддерживают убийства пленных украинцев, количество которых значительно возросло.

В апреле 2025 года сообщалось, что миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине задокументировала 91 внесудебную казнь украинских военнопленных с августа 2024 года.

Позже в ГУР Минобороны Украины заявили, что зафиксировали более 150 случаев казней украинских военных, которые попадали в плен к российским оккупантам.