Военные преступления РФ. Оккупант признался в убийстве пленного — перехват разведки 3 июня, 01:08 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские оккупанты в перехваченном разговоре признались, что расстреляли пленного танкиста. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Telegram-канале в четверг, 2 июня.

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По информации ГУР, голос на записи принадлежит уроженцу села Поспелиха Алтайского края РФ Денису Дереглазову 1996 года рождения.



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«Одного в плен взяли танкиста, тут так его полоскали, на***… Плавал, причем в земле плавал. Потом допросили на*** и застрелили», — говорит он и добавляет, что «одного-двух» пленных в живых не оставляют.



Также оккупант рассказал об обстреле российских позиций ВСУ:

«Сидишь и просто над тобой мины, свист, бл*ть, е**шат. Та, бл**ь, сильно тут не расскажешь… Да недавно тут цирк был, на***. П***а, че тут не видел, бл*н. Ноги, руки там… полтела».

Это не первый перехваченный разговор, в котором российские оккупанты рассказывают о своих военных преступлениях в Украине, в том числе пытках и убийствах украинских военнопленных, мирных жителей, использовании запрещенного оружия.

Бывшая омбудсмен Людмила Денисова в интервью НВ в конце апреля подчеркивала, что Украина полностью соблюдает условия содержания российских военнопленных. 31 мая руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов возглавил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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