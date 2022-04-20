Аудиоперехват. Российским оккупантам приказали убить пленных украинских бойцов в Попасной — разведка 20 апреля, 23:49 Цей матеріал також доступний українською Башня российского танка, уничтоженного украинскими защитниками (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Российские оккупанты получили приказ убить всех пленных украинских военных в районе Попасной Луганской области, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны со ссылкой на перехват соответствующего разговора.

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«Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия России — это убийцы, насильники и мародеры и никак не военные», — заявили в ГУР.



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В ГУР подчеркнули, что все военные преступники понесут справедливое наказание. На опубликованной украинской разведкой записи оккупант говорит, что нужно «старшего среди них оставить, остальных отпустить навсегда, чтобы их никто никогда больше не видел, включая родных».



Ранее СБУ публиковала перехват разговора оккупанта, в котором он рассказывал, как издевался над украинскими пленными.

Российские оккупанты совершают в Украине военные преступления, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей, умышленно наносят удары по гражданским объектам (жилым кварталам, больницам, школам, детским садам), вывозят пленных на территорию России и издеваются над ними. Верховная Рада 14 апреля признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

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