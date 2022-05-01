В Украине открыли более 9 тысяч дел о военных преступлениях России — Венедиктова 1 мая, 17:41 Цей матеріал також доступний українською Эксгумация тел жителей Бучи, убитых российскими оккупантами и похороненных в братской могиле, 13 апреля 2022 года (Фото:Volodymyr Petrov/Reuters)

Генеральний прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине сейчас открыто более 9 тысяч дел о военных преступлениях России.

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«На сегодняшний день у нас уже 9158 производств, связанных исключительно с военными преступлениями. Каждый день у нас есть основания открывать новые и новые дела — гибель гражданских, бомбардировка, депортация наших людей и детей на оккупированные территории или территории государства-агрессора», — рассказала Венедиктова в эфире всеукраинского телемарафона.



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Генпрокурор сообщила, что в освобожденных от российских оккупантов Киевской, Сумской и Черниговской областях уже начинается процесс привлечения к ответственности, некоторые конкретные военные преступники установлены.



«Десять по Буче, всего по Киевской области 15 — мы их привлекаем за пытки, изнасилования, мародерство… Начали привлекать к ответственности за захват ЧАЭС. Сбор доказательств продолжается каждый день — допрос свидетелей, потерпевших, осмотр мест происшествий», — заявила она.



Венедиктова также рассказала, что у Офиса генпрокурора есть 620 подозреваемых «топ-уровня» по делу о преступлении агрессии России против Украины, среди которых военные, политики и пропагандисты.

«Все эти патрушевы, медведевы, нарышкины, бортниковы — все они, конечно, находятся в РФ, но это не значит, что мы не будем привлекать их к ответственности заочно. Будем, и мы уже это делаем», — заявила она.

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