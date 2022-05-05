Венедиктова рассказала о военных преступлениях России на слушаниях Хельсинской комиссии

5 мая, 17:34
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Ирина Венедиктова рассказала Хельсинской комиссии о военных преступлениях России в Украине (Фото:Ірина Венедіктова / Facebook)

Ирина Венедиктова рассказала Хельсинской комиссии о военных преступлениях России в Украине (Фото:Ірина Венедіктова / Facebook)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова дала показания на слушаниях Хельсинской комиссии Конгресса США по военным преступлениям России в Украине.

Война России против Украины — главные события 5 мая

В своем Facebook Венедиктова сообщила, что рассказала на слушаниях о зверствах российских оккупантов на украинской территории: бомбардировке гражданских обеъктов, убийствах, пытках и использовании изнасилований как оружия.

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За 70 дней полномасштабной войны, развязанной Россией, Офис генпрокурора зафиксировал более 9800 военных преступлений российской армии. Венедиктова подчеркнула, что это только верхушка айсберга, и деблокада Мариуполя и деоккупация территорий откроют еще больше страшных дел для расследования.

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«Красной нитью в выступлениях прошли также признаки геноцида украинского народа и привлечение к ответственности главного серийного военного преступника XXI века. Весь мир видит призывы к геноциду, убеждается, что россияне убивают украинцев просто за их национальность. А депортация наших детей, чтобы стереть их идентичность и воспитать россиянами — прямое доказательство плана по уничтожению Украины», — сказала генпрокурор.

Венедиктова добавила, что мировое сообщество должно наработать действенный международный механизм правосудия и ответственности за преступления России в Украину.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/382245733913101

В середине апреля миссия ОБСЕ в своем отчете подтвердила, что российские военные совершили военные преступлениях в Украине.

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2 апреля прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна. Хан лично посетил Бучу Киевской области, где 13 апреля началась эксгумация тел убитых российскими оккупантами гражданских из одной из братских могил.

Буча, Ирпень, Бородянка. Украинцы восстанавливают городки под Киевом, превращенные оккупантами в ад

https://www.youtube.com/embed/TQGnKe82xwc
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Военное преступление Военные преступления Военные преступления РФ Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Война России против Украины

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