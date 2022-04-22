Расследование преступлений России. В Украину прибыли эксперты-криминалисты из Словакии 22 апреля, 08:39 Цей матеріал також доступний українською Словакия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России (Фото:Tomas/Unsplash)

В Украину прибыли эксперты-криминалисты из Словакии для оказания помощи в расследовании военных преступлений России.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Первая группа уже в столице и готова помогать нам в расследовании военных преступлений. В ней словацкие полицейские, судебно-медицинские эксперты и антрополог. Они поделятся своим временем, знаниями и опытом, работая в совместных группах с украинскими коллегами», — пояснила она.

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Венедиктова уточнила, что с начала войны России против Украины было зафиксировали более 7600 военных преступлений оккупантов.

По словам генпрокурора, в Киевской области уже работает миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных Сил Французской Республики. Также в Украине находится команда офиса прокурора Международного уголовного суда.

Россия напала на Украину 24 февраля. 22 апреля — 58-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

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