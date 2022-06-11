В Украину прибыла комиссия ООН по расследованию военных преступлений России 11 июня, 22:26 Цей матеріал також доступний українською Международная комиссия ООН (Фото:Елена Кондратюк / Facebook)

Международная комиссия ООН прибыла в Украину для помощи в расследовании военных преступлений российских солдат.

Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook.

«Комиссия была создана для фиксации нарушений прав человека, международного гуманитарного права и других преступлений, связанных с российской агрессией. Основная задача — установить подозреваемых, собрать доказательства и подготовить материалы, чтобы никто не избежал наказания», — подчеркнула Кондратюк.

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Представители новосозданной комиссии отметили, что среди прочего они должны будут провести отдельное расследование нарушения международного права в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях в конце февраля и марте 2022 года.

На данный момент украинские правоохранительные органы расследуют более чем 16 000 военных преступлений, среди которых 5 тысяч убийств.

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