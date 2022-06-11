В Украину прибыла комиссия ООН по расследованию военных преступлений России

11 июня, 22:26
Цей матеріал також доступний українською
Международная комиссия ООН (Фото:Елена Кондратюк / Facebook)

Международная комиссия ООН (Фото:Елена Кондратюк / Facebook)

Международная комиссия ООН прибыла в Украину для помощи в расследовании военных преступлений российских солдат.

Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook.

«Комиссия была создана для фиксации нарушений прав человека, международного гуманитарного права и других преступлений, связанных с российской агрессией. Основная задача — установить подозреваемых, собрать доказательства и подготовить материалы, чтобы никто не избежал наказания», — подчеркнула Кондратюк.

Видео дня
Читайте также:
В Черниговской области объявили подозрение российскому военному, который убил гражданского, а еще двоих ранил

Представители новосозданной комиссии отметили, что среди прочего они должны будут провести отдельное расследование нарушения международного права в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях в конце февраля и марте 2022 года.

https://www.facebook.com/kondratiukolena/posts/344816567799881

На данный момент украинские правоохранительные органы расследуют более чем 16 000 военных преступлений, среди которых 5 тысяч убийств.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия ООН Военные преступления Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X