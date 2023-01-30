В Киевской области будут судить военного РФ за издевательство над несовершеннолетним 30 января, 20:28 Военный РФ, которого обвиняют в издевательстве над несовершеннолетним в Украине (Фото:Офис генпрокурора)

После захвата части Киевской области военный РФ начал издеваться над несовершеннолетним. Ему объявили о подозрении, а дело было передано в суд.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как выяснило следствие, обвиняемый угрожал потерпевшему оружием, он требовал сообщить о местонахождении военнослужащих ВСУ и представителей терробороны. Россиянин заставил несовершеннолетнего выйти из дома на улицу, где, по его приказу, военнослужащие РФ схватили парня.

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В прокуратуре отмечают, что они приставили к горлу нож и, угрожая огнестрельным оружием, продолжили допрос. После этого посадили парня в бронированный автомобиль и возили по населенному пункту, требуя предоставить информацию об ВСУ.

Командира мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике будут судить по факту взятия в заложники и применения пыток к гражданскому населению.

Также ранее сообщалось, что в Украине будут судить двух российских военных, которые расстреляли мирного жителя во время оккупации Гостомеля Киевской области в марте 2022 года.

После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.