В Украине вынесли уже восемь реальных приговоров военным РФ — генпрокурор 9 августа, 14:22 Военного РФ, который выстрелил из танка в жилой дом, приговорили к десяти годам лишения свободы (Фото:Радио Свобода)

С начала полномасштабного вторжения России суды в Украине вынесли уже восемь реальных приговоров военным РФ.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, комментируя суд над оккупантом, который выстрелил в жилой дом в Черниговской области из танка и был приговорен к десяти годам лишения свободы.

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«Это уже восьмой реальный приговор, вынесенный украинскими судами военнослужащим страны-агрессора. И мы не останавливаемся. Органы прокуратуры и дальше ежедневно будут работать по всем направлениям ради восстановления справедливости и привлечения к ответственности каждого, кто принес войну на нашу землю», — отметил он.

Среди приоритетов своей работы Костин также назвал выявление и арест активов российских компаний, которые напрямую или косвенно до сих пор ведут бизнес в Украине и финансируют войну за счет украинцев.

Накануне Деснянский районный суд Чернигова признал военного РФ Михаила Куликова виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны и приговорил к 10 годам тюрьмы. Он выстрелил из танка в жилой дом.

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина за убийство мирного жителя в Сумской области. Приговор поставил точку в первом для Украины судебном процессе, фигурантом которого является военнослужащий армии РФ, а предметом рассмотрения — зверства и военные преступления оккупантов на украинской земле.

29 июля апелляционный суд заменил ему пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.





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