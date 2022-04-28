«Есть достоверные данные». Российские военные казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен в Донецкой области — США в ООН 28 апреля, 10:24 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты совершают военные преступления в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

У США есть «достоверные данные» о том, что российские военные казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен в Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщила специальный посол США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак на заседании ООН, где обсуждали военные преступления РФ в Украине, пишет The Hill.

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«Сейчас у нас есть достоверная информация о том, что российское военное подразделение, действующее в окрестностях Донецка, казнило украинцев, которые пытались сдаться, вместо того, чтобы взять их под стражу», — отметила она.

Посол США добавила, что если этот факт подтвердится, то это будет нарушением основного принципа права войны: запрета на своевольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые находятся вне боя, хотят сдаться в плен или ранены.

«Наше простое послание военному и политическому руководству России, а также рядовому составу таково: мир наблюдает, и вы будете привлечены к ответственности», — резюмировала Ван Шаак.

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 апреля — 64-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Российские оккупанты совершают зверства на временно захваченных территориях Украины, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей, а также умышленно наносят удары по гражданским объектам (больницам, школам, детским садам). Россияне блокируют населенные пункты, не позволяют эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарные грузы, лишая людей доступа к базовым потребностям. Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.





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