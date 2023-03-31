Европол идентифицировал 150 подозреваемых в военных преступлениях оккупантов 31 марта, 19:34 Украина вместе с партнерами идентифицирует российских военных преступников (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Европол идентифицировал 150 подозреваемых в российских военных преступлениях, проанализировав 7 тысяч фотографий и видеофрагментов и изучив 550 показаний свидетелей.

Об этом заявила исполнительная директор Европола Катрин де Болле во время конференции United for justice, которая прошла в Буче в пятницу, 31 марта, в годовщину освобождения города от российских оккупантов, передает Укринформ.



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Де Болле подчеркнула, что Европол придает первостепенное значение расследованию военных преступлений России в Украине, собирает информацию и идентифицирует подозреваемых.

«Совместно с Международным уголовным судом мы также внесли вклад в развитие возможностей Украины по защите свидетелей… Мы обрабатываем информацию и пытаемся установить связь между различными данными, которые имеем и которые поступают из разных стран. Это наша главная поддержка для генерального прокурора Украины, правоохранителей Украины, а также Международного уголовного суда», — сказала она.

Генеральный прокурор Андрей Костин во время конференции сообщил, что Украина договорилась с Международным уголовным судом о создании рабочих групп (task forces) по первым уголовным производствам, которые будут переданы в МУС.

Войска РФ зашли в Бучу в первые дни полномасштабной войны против Украины. После побега российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022 года мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По данным Офиса генпрокурора, за 33 дня оккупации Бучанского района погибли более 1400 мирных жителей, в массовых захоронениях и пыточных нашли тела 175 человек.

Подразделения российской армии, которые находились в Бучанском районе, установлены. О подозрении сообщили 97 оккупантам, в суд направлены обвинительные акты в отношении 35, среди которых командующий центральным военным округом РФ, который руководил захватом частей Сумской, Черниговской и Киевской областей. Двое российских военных приговорены к 12 годам тюрьмы за издевательства над гражданскими и мародерство.