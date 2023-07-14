На деоккупированной территории Николаевской области нашли тела гражданских, расстрелянных военными РФ 14 июля, 11:56 Россияне расстреляли двоих мужчин весной прошлого года (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

На освобожденной от армии РФ территории Николаевской области нашли тела двух гражданских, расстрелянных российскими оккупантами.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, могилы обнаружили во время осмотра местности в селе Степное Воскресенской территориальной громады региона.

Прокуроры, полицейские и криминалисты эксгумировали тела двух местных жителей — мужчин, 20-ти и 34-х лет. Их весной прошлого года расстреляли военные РФ.

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Тела погибших направили в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования.

Устанавливаются обстоятельства, свидетели и очевидцы совершения преступления.

Начало уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В конце 2022 года практически вся Николаевская область вернулась под контроль Украины. Под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.