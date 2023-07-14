На деоккупированной территории Николаевской области нашли тела гражданских, расстрелянных военными РФ

14 июля, 11:56
Поделиться:
Россияне расстреляли двоих мужчин весной прошлого года (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Россияне расстреляли двоих мужчин весной прошлого года (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

На освобожденной от армии РФ территории Николаевской области нашли тела двух гражданских, расстрелянных российскими оккупантами.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, могилы обнаружили во время осмотра местности в селе Степное Воскресенской территориальной громады региона.

Прокуроры, полицейские и криминалисты эксгумировали тела двух местных жителей — мужчин, 20-ти и 34-х лет. Их весной прошлого года расстреляли военные РФ.

Видео дня

Тела погибших направили в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования.

Читайте также:
Рабский труд и пытки. AP рассказало об издевательствах российских оккупантов над пленными украинцами

Устанавливаются обстоятельства, свидетели и очевидцы совершения преступления.

Начало уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте также:
Беда без срока давности. Как в Украине расследуют военные преступления и где искать помощь пострадавшим от насилия со стороны оккупантов

В конце 2022 года практически вся Николаевская область вернулась под контроль Украины. Под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаевская область Военные преступления РФ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X