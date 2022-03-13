Убийство мирных обитателей. В Луганской области расследуют военные преступления российских оккупантов 13 марта, 06:29 Цей матеріал також доступний українською Гайдай показал разрушенные дома Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Луганській обласній прокуратурі зафіксували кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Как известно, 8 марта 2022 года российские оккупанты обстреляли гражданские объекты в городе Попасная. В результате обстрела погибли двое гражданских.

В результате обстрела 11 марта 2022 года в городе Золотое погиб один человек, еще один — ранен. По предварительной информации, на территории города повреждены жилые дома, перебиты электросети, поврежден газопровод, поэтому местные жители остались без газа и тепла.

В результате обстрела вражескими войсками 10 марта 2022 года в городе Кременная повреждены частные дома, электроопоры и газопровод, помещения железнодорожного вокзала.

Прокуроры Луганской областной прокуратуры принимают все возможные меры по документированию военных преступлений вооруженных сил РФ.

Также в ведомстве призывают, если вы стали свидетелем военного преступления РФ, фиксируйте и присылайте доказательства по ссылке https://warcrimes.gov.ua

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