Расстреляли авто с мирными жителями. Пятерым военным РФ сообщили о подозрении в совершении военных преступлений в Гостомеле 28 сентября, 13:19 По данным следствия, российские оккупанты расстреляли под Киевом десять машин с гражданскими (Фото:Офис генпрокурора)

Пятерым российским военных сообщили о подозрении в совершении ряда военных преступлений в Гостомеле под Киевом во время попытки захвата Киевской области.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram, их подозревают в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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По данным следствия, 25 февраля военнослужащие сводного отряда подразделений Росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецкая Кемеровской области, а также отряда мобильного особого назначения по Красноярскому краю заняли позиции в Гостомеле.

В районе улиц Шевченко и Свято-Покровской российские оккупанты более шести часов расстреливали гражданские автомобили с мирными жителями, которые пытались выехать из зоны боевых действий в направлении Киева. В результате обстрелов погибли пять человек, еще шестеро получили ранения.

Следователи также установили 11 потерпевших и 41 свидетеля, назначено 57 экспертиз, проведено девять следственных экспериментов.

Правоохранители нашли видео с камер, расположенных рядом с местом преступления, а также видеозапись свидетеля этих событий.

Удалось идентифицировать пять военнослужащих РФ. Это командир подразделения ОМОН РФ по Красноярскому краю, его заместитель и военнослужащий из числа командного состава управления Росгвардии по Красноярскому краю, а также двое военнослужащих ОМОН и Росгвардии.

После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

После эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны. Всего в Киевской области после освобождения от российских захватчиков эксгумировано более 1300 тел гражданских.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной. Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что российские военные составили списки жителей города, которых они собирались убить.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

В то же время минобороны РФ цинично отвергло обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Буче. Подконтрольные Кремлю издания запустили пропагандистскую кампанию, распространяя тезис, что все фото и видео из Бучи и других городов в окрестностях Киева якобы были постановочными, а тела специально разложили на улицах городов для создания картинки для СМИ. Эту абсурдную версию поддерживают чиновники РФ на самом высоком уровне.