Установлена личность военного РФ, который расстрелял безоружных гражданских в спину под Киевом 26 августа, 11:08 Преступление военных РФ зафиксировали камеры видеонаблюдения (Фото:НПУ)

Украинские правоохранители установили личность военного РФ, который расстрелял в спину двух безоружных гражданских под Киевом в марте.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Telegram, 19 марта к территории оного из предприятий Киевской области подъехал автомобиль с надписью Танковый спецназ RUS. Из него вышли двое российских оккупантов. Они разбили окно в веломагазине на территории предприятия и вошли в помещение.

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После этого к ним подошли двое мужчин, которые увидели их через камеры видеонаблюдения. Оккупанты провели их поверхностный осмотр, затем безоружные развернулись и пошли в обратном направлении.

«Однако два человека в военной форме РФ открыли огонь из автоматического оружия им в спину, в результате чего гражданские погибли. Потом оккупанты проникли в помещение, похитили материальные ценности и исчезли», — отметили в НПУ.

Там добавили, что установлена личного одного из военных РФ. Его подозревают в совершении преступления. Им оказался житель Республики Бурятия, 1995 года рождения, командир взвода 5 отдельной танковой бригады 36 общевойсковой армии восточного военного округа из России.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

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