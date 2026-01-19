Вадим Шишимарин — первый российский оккупант, осужденный в Украине за военное преступление (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Проект Книга палачей украинского народа обнародовал имена 14 российских военнослужащих, которых очно осудили в Украине за военные преступления .

Список был обнародован в понедельник, 19 января, на сайте проекта.

По информации Книги палачей, с 2022 года Украина привлекла к уголовной ответственности с вынесением приговоров 14 российских военнослужащих, попавших в плен. Из них 10 были переданы РФ в рамках обмена военнопленными.

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Очные приговоры (то есть такие, когда рассмотрение дела происходило при непосредственном участии сторон — судьи, прокурора, адвоката и самого обвиняемого) получили:

Быч Валентин Юрьевич, Вольвак Максим Викторович, Иванов Михаил Валерьевич и Колесников Руслан Владимирович — российские военнослужащие, которые с 1 по 5 сентября 2022 года вместе с соучастниками жестоко обращались с гражданскими в поселке Боровая Изюмского района Харьковской области.

23 декабря 2022 года Котелевский районный суд Полтавской области приговорил их к 11 годам лишения свободы.

Руслана Колесникова передали России в рамках обмена военнопленными в апреле 2023 года, Валентина Бича — в мае, Максима Вольвака — в феврале 2024-го.

Бобыкин Александр Владимирович и Иванов Александр Алексеевич — российские военные, которые 24 февраля 2022 года применили реактивную систему залпового огня Град для обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области.

Котелевский райсуд Полтавской области 31 мая 2022 года приговорил их к 11,5 годам лишения свободы.

Александра Бобикина передали РФ в рамках обмена военнопленными в июле 2023 года, Александра Иванова — в ноябре 2022-го.

Гукасян Радик Алексеевич — военнослужащий РФ, который 5 марта 2022 года вместе с соучастниками расстрелял легковой автомобиль ВАЗ 2101 на автодороге вблизи Здвижевки и Бабинцев Бучанского района Киевской области. Тогда от огнестрельных ранений погиб гражданский, и россияне закопали его тело возле места преступления.

Бородянский районный суд Киевской области 9 апреля 2024 года приговорил Гукасяна к 12 годам за решеткой.

Захаров Сергей Николаевич — российский военный, который 3 марта 2022 года по приказу командира проник и ограбил частный дом в селе Победа Барышевского района Киевской области.

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Шевченковский районный суд Киева 3 августа 2022 года приговорил Захарова к 12 годам лишения свободы. В ноябре того же года осужденного передали России в рамках обмена военнопленными;

Криштоп Максим Сергеевич — российский военный, который с 24 февраля по 6 марта 2022 года осуществлял бомбардировку гражданских объектов в Харькове.

Шевченковский районный суд Киева 2 марта 2023 года приговорил Криштопа к 12 годам тюрьмы. В феврале того же года осужденного передали России в рамках обмена военнопленными.

Куликов Михаил Игоревич — военнослужащий РФ, который 26 февраля 2022 года во исполнение приказа командира совершил прицельный выстрел осколочно-фугасным снарядом 125-миллиметрового калибра из танка Т-72Б по жилому многоэтажному дому на улице Кольцевой в Чернигове.

Деснянский районный суд гЧернигова 8 августа 2022 года приговорил Куликова к десяти годам лишения свободы. В июле 2023-го Куликова передали России в рамках обмена военнопленными;

Филатов Николай Андреевич — российский военный, который 1 марта 2022 года проник в частное хозяйство в селе Халявин Черниговского района и совершил нападение на владельца домовладения.

Новозаводской районный суд Чернигова 31 августа 2022 года приговорил захватчика к 8,5 годам лишения свободы. В феврале 2024-го осужденного передали России в рамках обмена военнопленными.

Шишимарин Вадим Евгеньевич — российский военный, который 28 февраля 2022 года совершил умышленное убийство гражданского на автодороге вблизи поселка Чупаховка Ахтырского района Сумской области.

23 мая 2022 года Шишимарина приговорили к пожизненному лишению свободы. Позже Киевский апелляционный суд смягчил наказание до 15 лет за решеткой.

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Курашов Дмитрий Владимирович — российский военнослужащий, который утром 6 января 2024 года во время штурма украинских боевых позиций в районе Приютного Пологовского района Запорожской области расстрелял захваченного в плен украинского бойца

Заводской районный суд Запорожья 6 ноября 2025 года приговорил Курашова к пожизненному заключению.

Тужилов Сергей Михайлович — российский военный, который с 16 июня по 3 июля 2024 года во исполнение преступного приказа вместе с соучастником совершил умышленное убийство трех пленных бойцов ВСУ на территории Волчанского агрегатного завода в Харьковской области.

Холодногорский районный суд Харькова 13 января 2026 года приговорил Тужилова к пожизненному лишению свободы.

По информации проекта, по состоянию на сегодня к уголовной ответственности в Украине привлечено уже 1059 россиян.

Проект Книга палачей с информацией о российских военных преступниках запустился в июне 2022 года. Список преступников постепенно дополняется, а через форму обратной связи проекту можно передать дополнительную информацию.