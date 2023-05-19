Команда МУС прибыла в Херсон для сбора доказательств военных преступлений РФ 19 мая, 14:31 Представители МУС прибыли в Херсон (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Команда Международного уголовного суда прибыла в Херсон для фиксации военных преступлений российских оккупантов.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, специалисты МУС осмотрели около десяти мест в городе, где были зафиксированы признаки военных преступлений в отношении гражданского населения.

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Речь идет о пытки и убийства в местах незаконного содержания во время оккупации Херсона, неизбирательные обстрелы мест массового скопления людей, медицинских учреждений и многоквартирных жилых домов.

Собранные в ходе визита доказательства могут иметь важное значение для фиксации международных преступлений в Украине.

После побега российских оккупантов с правого берега Херсонской области и из Херсона в ноябре прошлого года войска РФ систематически обстреливают областной центр, убивая гражданских.

3 мая войска РФ ударили по железнодорожному вокзалу Херсона, был поврежден вагон одного из пассажирских поездов и ранен проводник.

В этот день оккупанты массированно обстреляли город и населенные пункты области. Всего погибли 23 человека, еще 46 получили ранения.

Одним из мест обстрела Херсона стал гипермаркет Эпицентр. В момент атаки там находились сотрудники магазина и покупатели, часть из них погибла.