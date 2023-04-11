Преступления РФ в Киевской области: неидентифицированными остаются 195 погибших, почти 300 человек считаются пропавшими без вести 11 апреля, 16:12 Тела убитых оккупантами мирных жителей, найденных в Бородянке месяц назад (Фото:Андрей Небытов/Telegram)

195 погибших от рук российских оккупантов в Киевской области за первый месяц полномасштабного вторжения РФ в Украину остаются неидентифицированными.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов на брифинге.

Он напомнил, что всего в Киевской области обнаружены тела 1374 гражданских, погибших в результате российской агрессии. Большинство из них — 717 человек — были убиты из стрелкового оружия. 340 жителей погибли из-за минно-взрывных и осколочных травм.

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Причину смерти еще 317 человек не удалось установить.

279 человек остаются пропавшими без вести.

Небытов добавил, что на деоккупированных территориях Киевской области было обнаружено 15 мест массового захоронения, где были захоронены 180 тел. Самую большую братскую могилу нашли после освобождения Бучи, возле храма Андрея Первозванного, откуда эксгумировали 116 тел.

Также в регионе были обнаружены три пыточные, там оккупанты издевались над украинцами.

Глава полиции Киевской области добавил, что жертвами российской агрессии в Киевской области стали 38 детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет, еще 43 ребенка получили ранения.

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После побега российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022 года мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.



