В Украине приговорили к пожизненному заключению россиянина, который казнил пленного бойца ВСУ под Волчанском

В Украине приговорили к пожизненному лишению свободы российского военного, который участвовал в расстрелах украинских пленных . Он сам попал в плен к защитникам Харьковщины и получил максимальный срок наказания.

Об этом во вторник, 13 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

Речь идет о 36-летнем россиянине Сергее Тужилове (позывной Алтай) — стрелке-штурмовике 69-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа РФ. До мобилизации мужчина дважды отбывал наказание в российских тюрьмах за наркопреступления и разбой.

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По данным следствия, оккупант воевал под Волчанском в июне 2024 года. Во время штурма местного завода боевик вместе с сообщником расстреляли трех военнослужащих ВСУ, которые попали в плен. При этом россиянин лично выстрелил в затылок связанного украинского воина из табельного автомата.

Военный преступник выбирал места для убийства еще двух пленных и охранял «периметр» во время расстрелов. Перед этим российские военные привязывали украинских пленных к столбам и пытали. Оккупанты по рации докладывали своему командованию о последствиях пыток и согласовывали расстрелы, заявили в СБУ.

По данным следствия, через несколько недель Силы обороны уничтожили подразделение Тужилова, а его самого, как единственного уцелевшего, взяли в плен.

Суд признал российского военного виновным в тяжких преступлениях. Речь идет об участии в жестоком обращении с украинским военнопленным, соединенном с умышленным убийством, а также о совершении военных преступлений вместе с другими лицами по предварительному сговору.

6 ноября 2025 года российский военный, который расстрелял украинского военнопленного на Запорожском направлении, получил пожизненный срок заключения. Это первый случай в истории Украины, когда оккупант был приговорен к такому сроку именно за казнь воина Сил обороны. Осужденным оказался 27-летний гражданин РФ Дмитрий Курашов, который ранее отбывал наказание в российской тюрьме за кражи.