Освобожденные из плена защитники Азовстали проходят реабилитацию и дают показания о военных преступлениях РФ — Монастырский 7 октября, 12:48 В конце сентября Украина вернула домой более 200 защитников Азовстали (Фото:СБУ/Telegram)

Освобожденные из российского плена защитники Мариуполя проходят реабилитацию, а также дают показания о военных преступлениях оккупантов в Украине.

Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский в эфире национального телемарафона.

«Все парни и девушки, которые были освобождены, сегодня нуждаются в медицинской помощи. Она им предоставляется каждому в разной мере, но абсолютной каждый из них нуждается как в медицинской, так и в психологической помощи», — пояснил он.

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Монастырский добавил, что с украинскими защитниками работают следователи СБУ.

«Далеко не все можно сказать в эфире о тех условиях, о том, что происходило с ними в плену, но все это они сейчас рассказывают следователям. С ними работают следователи СБУ, фиксируют военные преступления, которые совершались в отношении наших ребят, а также то, что они видели до того, как попали в плен, то есть, те преступления, которые совершались на Азовстали, в Мариуполе», — резюмировал министр.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали смертной казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).



Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.

В плену у РФ еще остаются украинские защитники.

