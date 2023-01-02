В Украине будут судить двух российских оккупантов, расстрелявших гражданского в Гостомеле 2 января, 14:37 Житель Гостомеля отказался помогать армии РФ во время оккупации Гостомеля, его расстреляли (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

В Украине будут судить двух российских военных, которые расстреляли мирного жителя во время оккупации Гостомеля Киевской области в марте 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram, обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) направлен в суд.

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По данным следствия, в марте прошлого года на территории приюта для животных в Гостомеле оккупанты обустроили временный военный пункт.

Для выгрузки и перемещения боеприпасов они пытались привлечь местное гражданское население. Один из жителей отказался от сотрудничества. Тогда военные РФ отвели мужчину в лесопосадку якобы для устрашения и расстрела.

Когда мужчина второй раз отказался помогать захватчикам, один из командиров отдал подчиненному приказ расстрелять гражданского.

Российских военных, причастных к убийству гражданина Украины, удалось идентифицировать.

После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.