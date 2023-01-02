В Украине будут судить двух российских оккупантов, расстрелявших гражданского в Гостомеле

2 января, 14:37
Поделиться:
Житель Гостомеля отказался помогать армии РФ во время оккупации Гостомеля, его расстреляли (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Житель Гостомеля отказался помогать армии РФ во время оккупации Гостомеля, его расстреляли (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

В Украине будут судить двух российских военных, которые расстреляли мирного жителя во время оккупации Гостомеля Киевской области в марте 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram, обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) направлен в суд.

Видео дня

По данным следствия, в марте прошлого года на территории приюта для животных в Гостомеле оккупанты обустроили временный военный пункт.

Для выгрузки и перемещения боеприпасов они пытались привлечь местное гражданское население. Один из жителей отказался от сотрудничества. Тогда военные РФ отвели мужчину в лесопосадку якобы для устрашения и расстрела.

Читайте также:
Кроваво и целенаправленно. Журналисты идентифицировали более 20 солдатов РФ и их командира, причастных к убийствам гражданских в Буче

Когда мужчина второй раз отказался помогать захватчикам, один из командиров отдал подчиненному приказ расстрелять гражданского.

Российских военных, причастных к убийству гражданина Украины, удалось идентифицировать.

Читайте также:
«У всех ехала крыша». Российский дезертир рассказал о военных преступлениях армии РФ в районе Бучи

После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киевская область Гостомель Военные преступления РФ Офис генерального прокурора Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X