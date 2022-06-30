Признал свою вину. В суде Чернигова начали рассматривать дело против военного РФ, который стрелял в новостройку из танка 30 июня, 14:56 Российский танкист Михаил Куликов признал свою вину (Фото:Суспільне)

В четверг, 30 июня, в суде Чернигова начали рассматривать дело в отношении российского военного в уголовном производстве о нарушении законов и обычаев войны, который расстреливал из танка дом в областном центре.

Как сообщили в пресс-службе суда, во время заседания были допрошены свидетели и представитель потерпевшего в результате действий оккупанта.

Она пояснила, что поврежденный дом имеет статус жилого и в нем не было предусмотрено квартир для военнослужащих.

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По данным Суспільного, дело открыто в отношении российского танкиста Михаила Куликова, которого взяли в плен ВСУ.

26 февраля Куликов вместе с командиром танкового батальона Леонидом Щеткиным ехали по Кольцевой в направлении Александровки. В сообщении о подозрении говорится, что Куликов получил приказ развернуть башню танка и выстрелить по жилому многоэтажному зданию. Этот приказ он выполнил.

Тогда никто не погиб и не травмировался, а танк, где находился Куликов и командир его батальона Леонид Щеткин, подбили украинские военные. Щеткина уже обменяли, а Куликов предстал перед украинским правосудием.

На суде он признал свою вину.

Оккупанту грозит от 8 до 12 лет за решеткой по статье о военном преступлении.

Международная комиссия ООН прибыла в Украину для помощи в расследовании военных преступлений российских солдат 11 июня.

В Украине также работают представители Международного уголовного суда в Гааге.

14 апреля прокурор МУС Карим Хан посетил Бучу Киевской области, где россияне пытали и массово убивали мирных жителей.

2 апреля прокурор сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна.

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина за убийство мирного жителя в Сумской области. Приговор поставил точку в первом для Украины судебном процессе, фигурантом которого является военнослужащий армии РФ, а предметом рассмотрения — зверства и военные преступления оккупантов на украинской земле.

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