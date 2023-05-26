Команда МУС прибыла на места военных преступлений РФ в Сумской области

26 мая, 12:48
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Разрушенные дома в Сумской области в результате атак российских оккупантов (Фото:Офис генпрокурора)

Разрушенные дома в Сумской области в результате атак российских оккупантов (Фото:Офис генпрокурора)

Представители Международного уголовного суда в сопровождении украинских прокуроров осмотрели места военных преступлений войск РФ в Сумской области.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, команда МУС посетила громады Ахтырского и Роменского районов. Там были задокументированы преступления в отношении мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры.

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Эксперты осмотрели частные дома в Сумах, на которые оккупанты сбросили две авиабомбы, убив 14 гражданских. Среди жертв российских оккупантов было четверо детей.

В ведомстве уточнили, что собранные во время визита доказательства необходимы для привлечения к ответственности россиян, совершающих военные преступления.

Офис генпрокурора/Telegram
Фото: Офис генпрокурора/Telegram
Офис генпрокурора/Telegram
Фото: Офис генпрокурора/Telegram

Войска РФ зашли в населенные пункты Киевской, Черниговской и Сумской областей в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, оккупировав часть этих регионов.

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ВСУ удалось отстоять Киев в первый месяц большой войны, а также выгнать оккупантов из трех регионов в конце марта-начале апреля.

До сих пор российские оккупанты обстреливают приграничные территории Сумской области, разрушая гражданскую инфраструктуру.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Сумская область Международный уголовный суд Военные преступления РФ

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