Команда МУС прибыла на места военных преступлений РФ в Сумской области 26 мая, 12:48 Разрушенные дома в Сумской области в результате атак российских оккупантов (Фото:Офис генпрокурора)

Представители Международного уголовного суда в сопровождении украинских прокуроров осмотрели места военных преступлений войск РФ в Сумской области.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, команда МУС посетила громады Ахтырского и Роменского районов. Там были задокументированы преступления в отношении мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры.

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Эксперты осмотрели частные дома в Сумах, на которые оккупанты сбросили две авиабомбы, убив 14 гражданских. Среди жертв российских оккупантов было четверо детей.

В ведомстве уточнили, что собранные во время визита доказательства необходимы для привлечения к ответственности россиян, совершающих военные преступления.

Фото: Офис генпрокурора/Telegram

Фото: Офис генпрокурора/Telegram

Войска РФ зашли в населенные пункты Киевской, Черниговской и Сумской областей в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, оккупировав часть этих регионов.

ВСУ удалось отстоять Киев в первый месяц большой войны, а также выгнать оккупантов из трех регионов в конце марта-начале апреля.

До сих пор российские оккупанты обстреливают приграничные территории Сумской области, разрушая гражданскую инфраструктуру.





