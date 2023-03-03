Суд приговорил российского летчика к 12 годам тюрьмы, он скинул восемь бомб на телевышку в Харькове

3 марта, 10:31
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Последствия бомбардировки телевышки в Харькове российским летчиком (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Последствия бомбардировки телевышки в Харькове российским летчиком (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Суд в Украине приговорил к 12 годам тюрьмы российского летчика, который бомбардировал телевышку в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, осужденным оказался заместитель командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа с РФ.

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6 марта 2022 года на российском боевом самолете Су-34 он пересек государственную границу Украины и осуществил бомбардировку радиотелевизионной станции в Харькове.

Следствие установила, что для проведения воздушной атаки пилот применил восемь авиационных бомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте.

Самого летчика украинские военные сбили сразу после того, как он сбросил бомбы. После катапультирования и приземления он был задержан.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=8-W-HlGmaRc&embeds_euri=https%3A%2F%2Fssu.gov.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

В Офисе генпрокурора добавили, что суд удовлетворил также гражданские иски потерпевших — трех организаций на общую сумму более 1,1 млн грн.

Прокуроры доказали, что российский летчик получил боевой приказ об уничтожении гражданского объекта и не отказался от его выполняя, зная, что это преступные действий.

В ведомстве напомнили, что радиотелевизионная передающая станция Харьков и оборудование, размещенное на ней, являются гражданским объектом, не используемым в военных целях. Деятельность РТПС Харьков напрямую связана исключительно с предоставлением услуг, имеющих значение для функционирования общества и безопасности гражданского населения.

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Станция обеспечивает предоставление телекоммуникационных услуг, функционирование системы оповещения и трансляцию телерадиопрограмм.

В результате бомбардировки телевышка получила повреждения металлоконструкции, которые значительно снизили ее несущую способность и сделали невозможным дальнейшую безопасную эксплуатацию.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьков Бомбардировщики РФ Приговор Война России против Украины

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