«Увидеть мертвыми или за решеткой». У пострадавших от военных преступлений в Украине есть беспрецедентный шанс на справедливость 1 сентября, 20:30 Кладбище в Буче. Многие жители этого города в Киевской области были убиты россиянами (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Принцип «универсальной юрисдикции» получает распространение в мире и создает возможность для пострадавших добиться наказания обидчиков, даже если таковыми являются военные командиры или даже главы государств или правительств. Это чрезвычайно актуально для Украины, где власти и международные институции проявляют заметную политическую волю, чтобы обеспечить справедливость для потерпевших от военных преступлений российской армии.



Аня Нейстат, юридический директор The Docket — инициативы Фонда Амаль Клуни За справедливость, рассказывает, почему украинцам нужно подавать заявления в органы правосудия ради наказания российских преступников.

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Аня Нейстат юристка

В глазах Валентины (имя изменено) не было ни страха, ни обреченности — только тихая решительность. Она спокойно рассказывала о российских солдатах, сверстниках ее младшего сына, которые изнасиловали ее с подругой в маленьком селе под Киевом. Когда муж подруги попытался остановить их, они застрелили его. Я спросила, хочет ли она подать в суд, и она не колебалась. «Чтобы жить, мне нужно увидеть его (российского солдата — ред.) или мертвым, или за решеткой», — сказала она.

Я документирую военные преступления в разных частях планеты более двух десятилетий, и каждый раз переживаю — как спросить уцелевших, хотят ли они добиваться справедливости. В этот, пожалуй, наиболее травматичный момент их жизни предлагать в качестве решения абстрактную концепцию, вроде справедливости, кажется бесчувственным. Но всякий раз такие люди, как Валентина, доказывают, что я не права.

Многие из тех, кто пережил ужасы, могут не знать о юридических тонкостях, связанных с привлечением виновных к ответственности, или о том, сколько времени может длиться эта дорога, но они сразу понимают важность поиска справедливости. По их словам, если виновные не будут привлечены к ответственности, они не смогут пролистать эту страшную страницу. Использовать механизмы правосудия для наказания тех, кто совершает жестокие преступления, нелегко и небыстро, но, что самое важное, это просто невозможно без пострадавших.

Осуждение диктатора Чада Гиссена Габре в 2016 году за преступления против человечности и военные преступления, включая пытки, сексуальное рабство и изнасилование, стало кульминацией почти двух десятилетий поисков справедливости. А началом послужила жалоба, поданная семью гражданами Чада в 2000 году. Несмотря на угрозы и преследования, эти потерпевшие продолжали настаивать на необходимости привлечения Габре и других высокопоставленных членов его режима к ответственности. Сулейман Генгенг, лидер группы пострадавших, в конце концов смог в суде оппонировать человеку, который заточил его в тюрьму. Все обвиняемые были осуждены, а пострадавшим была назначена значительная компенсация.

В этом году региональный суд в Германии приговорил к пожизненному заключению высокопоставленного чиновника правительства Башара Асада за преступления против человечности в Сирии. Суд признал его виновным в убийствах, пытках, сексуальном насилии и других преступлениях. Другого сирийского чиновника приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за пособничество и подстрекательство к преступлениям против человечности. Хотя материалы дела включали многочисленные документальные доказательства, а также показания экспертов и инсайдеров, ничего бы не случилось без сирийцев, которые пострадали от преступлений и выступили в качестве группы истцов.

В другом знаковом случае в Германии езидка Нора Т., клиентка Амаль Клуни, соучредителя Фонда Клуни За справедливость, подала жалобу против бывшего члена ИГИЛ, который лишил свободы ее вместе с пятилетней дочерью, что повлекло смерть ребенка. Член ИГИЛ был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности.

У краинцы, пережившие ужасные преступления во время российского вторжения, имеют уникальную и беспрецедентную возможность добиться справедливости на многих фронтах. Украинские прокуроры открыли тысячи дел, а офис прокурора Международного уголовного суда при поддержке десятков стран-членов МУС быстро начал расследование.

Украинцы также могут подавать заявления, чтобы инициировать возбуждение уголовных дел во многих странах согласно принципу универсальной юрисдикции, который позволяет государствам привлекать к ответственности за тяжкие преступления независимо от места их совершения или национальности преступника. Этот принцип начал развиваться после Второй мировой войны как механизм достижения справедливости для переживших массовые зверства. Более чем в 150 странах дела могут быть возбуждены по этому принципу, но пока только несколько государств, преимущественно в Западной Европе, воспользовались им.

Расследовать дела по этому принципу никогда не было просто. Юридические требования при передаче дел по принципу универсальной юрисдикции отличаются и часто требуют присутствия преступника либо другой «связи» со страной, где будет проходить расследование. Зарубежные прокуроры иногда неохотно начинают расследование, зная, что они могут не иметь доступа к странам, где были совершены преступления, и не получат никакой помощи со стороны их властей. Свидетели и потерпевшие могут находиться далеко, что усложняет расследование. И, наконец, часто не хватает политической воли преследовать членов иностранных вооруженных сил или должностных лиц.

Однако для Украины большинство этих препятствий легко преодолеть. Украинские власти приветствуют международные усилия по достижению справедливости и продемонстрировали свою готовность сотрудничать. Миллионы украинцев, включая свидетелей и жертв международных преступлений, уже находятся за границей, в Европе или за ее пределами. Доказательств достаточно: многие национальные и международные организации проводят документацию, подкрепленную усилиями самих граждан Украины, которые активно делятся информацией через социальные сети и другие каналы коммуникации. А на международном уровне присутствует заметная политическая воля добиться справедливости для Украины.

В настоящее время около десяти стран начали расследование преступлений, совершенных в Украине — это капля в море. Учитывая характер и масштабы этих преступлений, многие другие государства могли бы и должны были начать уголовные производства, что позволило бы жертвам сексуального насилия и пыток, тем, кто потерял родственников при неизбирательных обстрелах, семьям, проведшим месяцы в подвалах Мариуполя, и многим другим добиться справедливости.

Инициатива the Docket Фонда Клуни За справедливость собирает доказательства военных преступлений, совершенных в Украине, и предоставляет их прокурорам в соответствии с процессуальными нормами, ставя такие дела на поток. Работа включает и выявление конкретных исполнителей на разных уровнях российской командной структуры, чтобы можно было выдать международные ордера на арест. Это позволит правоохранительным органам задерживать преступников, куда бы они ни направились, и передавать их стране, где было открыто дело.

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В некоторых юрисдикциях пострадавшие могут получить компенсацию — от самих преступников и, скорее, от тех, кто способствовал или поощрял преступления (например, компаний, осуществлявших поставки военного оборудования и оружия, или пропагандистов, подстрекавших к насилию). Учитывая, сколько российских финансовых активов находится за границей, их арест является критической частью этого процесса.

Еще одним преимуществом рассмотрения дел по принципу универсальной юрисдикции, особенно во время войны, является отправка четкого сигнала: российские солдаты и командиры, готовьтесь к правосудию. Они считают себя непобедимыми и неприкосновенными — главным образом потому, что российские силовики не были наказаны за аналогичные преступления в Чечне, Грузии или Сирии. Однако сейчас все будет иначе.

Узнать больше о деятельности Фонда Амаль Клуни За справедливость можно по ссылке www.cfj.org

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