Российский лейтенант рассказал о зверствах РФ в Киевской области 8 июня, 19:09 Военные преступления РФ в Киевской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Когда российская армия оставила Киевскую область, вскрылись следы множества военных преступлений, совершенных РФ в Буче, Бородянке, Ирпене.

Об этом сообщил лейтенант ВКС РФ Дмитрий Мишов в интервью BBC.

Он говорит, что сам не был свидетелем военных преступлений, но обсуждал эти новости с сослуживцами, которые верят, что все это было там совершено российскими военными.

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Сам летчик знает коллегу, который на своем вертолете перевозил награбленную в тех местах бытовую технику.

«Знакомый возил, так сказать, трофеи, которые на самом деле — просто бытовая техника с Украины, и там квадроциклы, мотоциклы. Среди тех, кому эти трофеи достались, они обсуждались как трофей. А среди тех, кто к этому был непричастен, именно к этому преступлению, те обсуждали это как награбленное мародерами», — заявил он.

Обсуждали между собой военные и все последующие «перегруппировки» российской армии в Харьковской области и оставление Херсона.

«У нас был такой типа спор: оставят ли Херсон, либо нет. Потому что все говорили: Россия здесь навсегда. Но все шло к тому, что Херсон оставят. Большинство нейтрально к этому отнеслись. Кто-то про это шутит. Кто-то даже радуется, что оставили просто город в покое. Потому что кому нужен этот клочок земли „ДНР-ЛНР“? Военным он точно не нужен», — подчеркнул он.

После побега российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022 года мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.