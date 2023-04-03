В Украине будут судить российского оккупанта, который издевался над жителями Ирпеня 3 апреля, 13:37 Оккупант имитировал расстрелы гражданских в Ирпене (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

В Украине будут судить российского военного, который во время оккупации Ирпеня Киевской области издевался над местными жителями.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, в течение марта прошлого года старший стрелок разведывательного взвода 104-го гвардейского десантно-штурмового Красного флага полка вместе с другими военнослужащими РФ проводили специальные рейды в город.

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Оккупанты жестоко, обидно и унизительно относились к гражданскому населению, пытаясь выявить патриотически настроенных граждан Украины.

На территории Ирпенского военного госпиталя они обнаружили двух гражданских. Россияне допрашивали их, но не получив необходимой информации, приказали мужчинам стать на колени и прижать головы друг к другу. С целью устрашения военный РФ имитировал их расстрел, произведя несколько выстрелов над головами.

Дальше обвиняемый вместе с командиром отделения и другими военнослужащими РФ незаконно проникли в жилой дом, где находились двое местных жителей. Они нанесли удары по туловищу и голове потерпевшего и, имитируя убийство, производили выстрелы рядом с головой.

Их допрашивали и снова делали имитацию расстрелов.

На данный момент обвиняемый оккупант находится под стражей. Его ждет суд.

После побега российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022 года мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.



