Военные преступления РФ. Прокуратура установила 45 россиян, которые совершали зверства в Украине — Венедиктова 16 мая, 17:31 Цей матеріал також доступний українською Генпрокурор Ирина Венедиктова (Фото:Ірина Венедіктова / Facebook)

Прокуратура Украины установила 45 российских оккупантов, которые, по данным следствия, совершали преступления против украинцев, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Война России против Украины — главные события 16 мая

«На сегодняшний день у нас установлено 45 таких лиц, относительно военных преступлений, это статья 438 УКУ. Три человека уже в суде: человек, обвиняемый нами в убийстве гражданского, и еще два лица переданы в суд, которые физически находятся в Украине. Это люди, которые обстреливали гражданскую инфраструктуру в Харьковской области», — сказала она в эфире телемарафона.

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Она подчеркнула, что прокуратура расследует 11 600 преступлений, которые произошли за время войны России против Украины.

«Наша задача — находить каждого. Мы должны найти всех свидетелей, все доказательства», — добавила Венедиктова.

К некоторым регионам у прокуратуры нет доступа, поэтому невозможно предвидеть, сколько будут длиться расследования, сообщает генпрокурор.

Венедиктова добавила, что в Украину уже прибыли 42 следователя Международного уголовного суда, которые будут заниматься военными преступлениями оккупантов.

В среду, 18 мая, в Украине пройдет первое заседание по существу в рамках процесса над российским военным Вадимом Шишмариным, подозреваемым в убийстве мирного жителя в Сумской области. Это первый оккупант, которого будут судить за военное преступление, совершенное после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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