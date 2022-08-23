Установлены личности военных РФ, которые издевались над гражданскими в Бородянке и Макарове 23 августа, 13:37 Российские оккупанты издевались над мирными жителями в Киевской области (Фото:ГБР)

Украинские правоохранители установили личности военных РФ, которые терроризировали местное население в Бородянке и Макарове Киевской области.

Как сообщили в пресс-службе Госбюро расследований в Telegram, двум военнослужащим 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной звезды бригады и 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ (военная часть 69647) сообщили о подозрении.

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По данным следствия, эти оккупанты терроризировали и издевались над гражданским населением поселков Бородянка и Макаров Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Они использовали местных для прикрытия как живой щит, а также применяли против людей пытки, жестокое обращение и другие акты насилия.

Военные РФ совершали мародерство и неоднократно обстреливали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах.

Им сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Российским оккупантами грозит до 12 лет лишения свободы.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области. За месяц, проведенный под российской оккупацией, населенный пункт, не имеющий никаких военных объектов, превратился в сплошные руины: из 29 местных многоэтажек 8 уничтожены, еще 21 имеют большие повреждения.



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