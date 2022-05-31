«Военные высокого ранга и политики РФ». Киев установил более 600 подозреваемых в зверства россиян в Украине — Венедиктова

31 мая, 17:40
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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова (Фото:Ірина Венедіктова / Facebook)

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова (Фото:Ірина Венедіктова / Facebook)

Киев установил более 600 подозреваемых в военных преступлениях россиян в Украине и начал уголовное преследование около 80 из них, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова во время выступления в Гааге.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщает Reuters.

В список подозреваемых входят «военные высоко ранга, политики и пропагандисты России», заявила она.

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Венедиктова добавила, что Эстония, Латвия и Словакия решили присоединиться к международной следственной группе, в которую уже входят Украина, Литва и Польша. Генпрокурор сообщила, что международная поддержка жизненно важна для Украины по расследованию всех возможных военных преступлений.

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«Мы должны правильно все собрать и защитить. Это должно быть приемлемым доказательством в любом суде», — подчеркнула она.

Ранее ГУР Минобороны сообщал, что российский диктатор Владимир Путин поощряет своих солдат к совершению военных преступлений в Украине.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киев Российская агрессия Война в Украине Военные преступления

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