В суд направили обвинительные акты в отношении четырех военных РФ, которые совершали зверства в Буче в 2022 году (Фото: Офис генерального прокурора)

В суд направили обвинительные акты в отношении четырех российских военных, которые в 2022 году в Буче Киевской области расстреливали местных жителей. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в четверг, 3 июля.

Там отметили, что речь идет о военнослужащих РФ, которые воевали в различных подразделениях 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года оккупанты расстреливали жителей Бучи, которых замечали на улицах. Они искали патриотически настроенных украинцев и совершали против них военные преступления, добавили в Офисе генпрокурора.

Фигурантам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, а также жестокое обращение с гражданским населением (ч. 1, 2 ст. 438 УКУ). Им грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме этого, прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении еще шестерым оккупантам, которые расстреливали и пытали жителей Бучи.

Отмечается, что в марте 2022 года наводчик российского парашютно-десантного взвода, патрулируя улицу в Буче, расстрелял двух жителей, когда те готовили себе еду на костре. Другой российский военный вместе со своими сослуживцами ранил двух мужчин и расстрелял женщину, которая спускалась по лестнице в подвал. Оккупанты вели огонь с территории местной школы.

Им сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, а также жестокое обращение с гражданским населением).

Правоохранители также установили военных РФ, которые допрашивали гражданских, требуя у них предоставить дислокацию подразделений Сил обороны Украины. Оккупанты угрожали оружием, пытками, имитировали выстрелы и наносили телесные повреждения, сообщили в Офисе генпрокурора.

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году город Буча пробыл в оккупации армии РФ 33 дня. За это время в Бучанской общине, в которую, кроме Бучи, входят также поселки Ворзель и Бабинцы, а также 11 окрестных сел, погибли 554 человека. 396 из них — в результате боевых действий.

По состоянию на конец марта 2025 года следователи Национальной полиции Украины раскрыли 72 убийства гражданских, совершенных россиянами в Буче, и сообщили о подозрении 34 российским военным, из них 23 лицам — по факту совершения убийств, и 11 лицам — по факту совершения жестокого обращения с гражданским населением в Киевской области, сообщали NV в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины.