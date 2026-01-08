Российская армия, вероятно, не в состоянии одновременно наращивать стратегические резервы и возмещать огромные потери, которые несет в войне против Украины , констатирует Институт изучения войны. По его оценке, в 2025 году РФ теряла примерно дивизию в Украине каждые 10 дней.

Аналитики ISW обратили внимание на данные украинского военного обозревателя Константина Машовца, который 7 января сообщил, что в 2025 году РФ сформировала лишь четыре новые дивизии, хотя планировала создать около 17 дивизий и до 9 бригад.

Реклама

При этом даже эти четыре новосформированных дивизии, вероятно, не укомплектованы в своей доктринальной численности, предполагают в ISW. Машовец дополнительно отметил, что россияне отказались от формирования мотострелковых дивизий (традиционных структур, которые существовали в армии РФ до вторжения в Украину) в пользу штурмовых пехотных и легких дивизий с ограниченным количеством бронированной техники.

Неспособность России формировать дивизии по примеру механизированных дивизий, существовавших до 2022 года, согласуется с оценкой ISW о том, что российские потери техники во время войны против Украины, недостаточное производство БМП и изменение тактики оккупантов в пользу массированных пехотных атак и инфильтрационных миссий (вместо механизированных штурмов) заставили Россию адаптировать свои войска для позиционной войны.

Машовец также оценил, что в 2026 году российские войска вряд ли смогут набрать более 70 000 военнослужащих для создания стратегического резерва, чего будет недостаточно и для формирования запланированных 17 дивизий.

В конце декабря бывший глава Главного управления разведки Минобороны УкраиныКирилл Буданов заявил, что Россия еще не смогла нарастить стратегический резерв до желаемого уровня, поскольку она постоянно привлекает оперативный резерв к текущим боевым операциям против Украины, напоминают в ISW.

Данные Генерального штаба Украины свидетельствуют о том, что Россия потеряла в Украине около 416 570 военных в течение 2025 года, что в среднем составляет 1141 погибших или раненых ежедневно. Это примерно равно потерям личного состава на уровне дивизии каждые 10 дней, подсчитали в ISW. Машовец предположил, что российские войска, вероятно, будут нести еще большие потери в 2026 году, если будут пытаться штурмовать укрепленные украинские позиции в Донецкой области, включая пояс городов-крепостей (Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск — прим. ред.)