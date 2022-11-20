Мина под принтером и другие «сюрпризы». Военные показали здание СБУ в деоккупированном Херсоне

20 ноября, 22:36
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Заминированный принтер в здании СБУ в Херсоне (Фото:Владислав Назаров/Telegram)

Заминированный принтер в здании СБУ в Херсоне (Фото:Владислав Назаров/Telegram)

Российские оккупанты заминировали почти каждый кабинет в здании Службы безопасности Украины в Херсоне. Военные обнаружили мину даже под принтером.

Об этом сообщил спикер ОК Юг Владислав Назаров в Telegram.

По его словам, оккупанты под принтером в здании СБУ заложили мину МЛ7. Похожие «сюрпризы» были обнаружены возле снимаемых устройств.

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«Поэтому и в некоторых случаях разминирование невозможно, и единственный выход – это подрыв заминированного сооружения», – написал Назаров.

Ранее сообщалось, что перед бегством российские оккупанты заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области так, что его пришлось взорвать.

https://www.youtube.com/embed/T5Ats3qEKLA
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Херсон Минирование Война России против Украины деоккупация

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