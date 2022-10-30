«Пополнили обменный фонд». Военные-пограничники Чопского отряда остановили жесткие штурмовые действия россиян в Донецкой области — Зеленский 30 октября, 22:48 Военный возле разрушенного моста через Северский Донец в Святогорске, 1 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Военные-пограничники Чопского отряда, которые сейчас в составе Сил обороны защищают Украину в Донецкой области, остановили жесткие штурмовые действия российских оккупантов.



Об этом во время видеообращения заявил президент Владимир Зеленский в воскресенье, 30 октября.

Он рассказал, что бойцы отразили российскую атаку и смогли пополнить украинский обменный фонд. Президент поблагодарил их, а также других защитников.

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«По итогам этой недели хочу отметить воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 5-го отдельного штурмового полка и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады за храбрость во время удержания рубежей на Северском направлении, а также бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады за решительность при освобождении нашей территории», — заявил он.

Также в воскресенье украинские силы ПВО сбили российский ударный вертолет и российский военный самолет Су-25.

В вечерней сводке за 30 октября в Генштабе заявили, что россияне не прекращают ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. В американском Институте изучения войны (ISW), что армия РФ снизила темп своих наступательных операций под Бахмутом 29 октября, предположительно, после удара ВСУ.

