ССО Украины взорвали мост с вражеской техникой, которая направлялась в Изюм — фото 14 апреля, 09:00 Цей матеріал також доступний українською Подрыв моста уничтожил всю вражескую колонну (Фото:Генштаб)

Группа Сил специальных операций Украины подорвала мост с колонной российской военной техники, которая направлялась в Изюм.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

Несколько дней назад украинские военные обнаружили вражескую технику в Харьковской области. Это были бронеавтомобиль Тигр, КамАЗ и три Урала, которые ехали на усиление своей группировки в Харьковской области.

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Установив маршрут движения вражеской колонны, операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для проведения инженерной засады. Это был мост по пути вражеской техники.

Далее определили место установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента.

Заложив взрывчатку в определенное место, операторы Сил спецопераций ждали врага. Подрыв моста уничтожил всю вражескую колонну.

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Подорвав мост с россиянами, операторы с помощью БПЛА подтвердили поражение цели.

После этого дело завершили бойцы из Сил обороны Украины.

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